Деякі вчителі в Україні отримуватимуть щомісячну доплату: кого це стосується

Уряд посилює підтримку освітян, які продовжують навчати дітей навіть у небезпечних умовах. Уже з жовтня частина педагогів отримає додаткові виплати, а наступного року заплановане суттєве підвищення зарплат.

Уряд ухвалив рішення про запровадження щомісячної доплати для педагогів, які працюють у прифронтових регіонах. Про це повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, вчителі з 84 громад Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей отримуватимуть щомісячну надбавку у розмірі 4000 гривень після сплати податків.

"Відтепер вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату розміром 4000 грн після сплати податків. Таке рішення ухвалили на засіданні Уряду. Воно стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах", — зазначила Свириденко.

Кошти будуть нараховані вже у жовтні — за період з 1 вересня 2025 року.

Також міністерка повідомила, що в держбюджеті на 2026 рік закладене підвищення заробітних плат педагогічних працівників на 50%.

Свириденко розповіла про ці ініціативи під час зустрічі з учителями — фіналістами національної премії *Global Teacher Prize Ukraine*.

"Те, що наші вчителі залишаються з дітьми і продовжують навчати в умовах постійних тривог і обстрілів, — це приклад великої відповідальності й любові до своєї справи. Завдання Уряду — бути поруч та підтримувати", — наголосила вона.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні відзначають день вчителя. Фокус розповів про головне свято українських вчителів, а також про вже усталені традиції вшанування викладачів.

Зокрема, з початку 2026 року українські вчителі отримають суттєве підвищення зарплат — мінімальна "мінімалка" зросте на 50%, а середній педагог зможе заробляти близько 30 тисяч гривень на місяць.