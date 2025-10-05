В Україні відзначають день вчителя: історія свята та традиції шанування викладачів (фото)

Традиція святкування дня вчителя в Україні налічує понад 30 років історії з моменту його затвердження в середині 1990-х років. Фокус розповість про головне свято українських вчителів, а також про вже усталені традиції вшанування викладачів.

Історія свята

Українських педагогів почали відзначати на державному рівні після указу Президента України № 513/94 "Про День працівників освіти" від 11 вересня 1994 року. Саме тоді держава започаткувала свято — "День працівника освіти".

Відповідно до рішення глави держави, тепер вітання з днем вчителя припадає на першу неділю жовтня. Однак День працівників освіти у 2025 році також співпадає з Міжнародним днем вчителя, запровадженим ЮНЕСКО теж в 1994-му.

Однак цього року український День вчителя-2025 та міжнародне свято співпали на одну дату. Попри те, привітання з Днем вчителя завжди відбувається в останній робочий день до святкування — зазвичай це п'ятниця, зрідка — субота.

Звідки з'явилася традиція

Наразі існує низка припущень, як саме сформувалося це свято. За однією з версій, коріння цієї традиції сягає 1930-х років у Бразилії, коли учні разом з вчителями організовували святкування з домашньою випічкою.

Завдяки неформальному спілкуванню, цей передвісник Дня вчителя намагався покращити комунікацію між батьками та викладачами щодо проблем освіти та поведінки дітей у школі. Починаючи з 1947 року, привітання з днем вчителя у Бразилії стали визнаним святом.

Водночас на теренах Радянського Союзу, вшанування працівників освіти почалося з 1965 року. Після розпаду СРСР, свято перейшло в спадок Україні, та з моменту становлення нової дати сформувалися свої особливі традиції.

Як вітають з Днем вчителя

День вчителя-2025 продовжує зберігати особливу ауру та святкування. Наразі свято вже давно виходить за межі офіційного календаря, ставши щирим виявом вдячності до людей, які формують світогляд, цінності та розуміння дорослого життя.

Традиційно цей день супроводжується кількома варіантами святкування

Святкові концерти та виступи учнів. Шкільні сцени наповнюються поезіями, піснями й теплими словами подяки, що лунають від вихованців до своїх наставників;

Квіти й символічні дарунки. З самого ранку діти приходять до школи з різними подарунками для вчителів. Найчастіше це можуть бути букети квітів, листівки "З Днем вчителя" й невеличкими подарунками;

Учні у ролі вчителів. У деяких навчальних закладах цього дня може статися символічна зміна ролей — школярі стають за вчительський стіл, відчуваючи відповідальність і складність педагогічної праці;

Теплі зустрічі колег. Після уроків педагоги також влаштовують святкування серед однодумців-викладачів, а також діляться історіями з практики та спогадами про досягнення.

Що нині значить День Вчителя-2025 в Україні

З початком повномасштабної агресії РФ проти України, нині однією із задач педагогів є не тільки підтримка талантів і вмінь дитини. Також нинішні педагоги вчать дітей відповідально ставитися до власної безпеки, уникати та повідомляти про наявність небезпечних і підозрілих предметів.

Низка закладів уже проваджують предмети з основ захисту держави. Також учнів дорослих класів почали вчити основ поведінки під час повітряних тривог і надання першої домедичної допомоги. Наразі вшанування вчителів в Україні є саме тим момент, коли суспільство віддає шану тим людям, які працюють з майбутніми поколіннями.

