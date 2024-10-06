День вчителя - українські зірки поділилися спогадами про своїх педагогів (фото)

День вчителя — це професійне свято для працівників освіти, яке завжди з теплими спогадами пригадують школярі. Адже саме у цей день, раніше, традиційно проводили день самоврядування. Саме один день в році школярі мали змогу побути на місці своїх вчителів і спробувати провести уроки для своїх однолітків.

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У першу неділю жовтня традиційно в Україні відзначають професійне свято працівники освіти — вчителі, педагоги, викладачі. З нагоди цього дня Фокус підготував підбірку спогадів українських зірок, які розповіли про своїх вчителів.

Марина Арістова Фото: Прес-служба

Телеведуча та бізнесвумен Марина Арістова зізналася, що один із найяскравіших спогадів у неї пов’язаний з її вчителькою фізики, Руфіною Геннадіївною, яка була надзвичайно суворою та дуже вимогливою.

"Але я особливо запам’ятала день самоврядування, коли мені випала честь замінити її на уроці. Відчуття відповідальності було величезне, і я страшенно хвилювалася. Під час проведення уроку фізики для своїх однокласників Руфіна Геннадіївна сиділа за партою разом з учнями. Після заняття вона сказала, що тільки Марина могла так чітко та якісно донести матеріал, як я. Для мене це було справжнє диво, адже в моїх очах ніхто не володів фізикою так, як Руфіна Геннадіївна, навіть той, хто її вигадав. Ця похвала стала для мене потужною мотивацією", — зізналась Арістова.

SOWA Фото: Фото від менеджера

Співачка SOWA зізналася, що досі пам’ятає свою першу вчительку, до якої в неї найбільш приємні почуття з моменту шкільних років.

"Моя перша вчителька — Ірина Петрівна, яку я завжди пам'ятатиму з моменту, як прийшла в перший клас. Навіть після 5-го класу, коли з'явилося багато нових чудових вчителів, я все одно підтримувала зв'язок із першою вчителькою. Навіть сьогодні, коли я раптово зустрічаю Ірину Петрівну, відчуваю тепло від розмови та підтримку. Особливо цінно чути: "Я пишаюся тобою!" У дитинстві я мала досить насичений графік, адже активно займалася вокалом і їздила на музичні конкурси. Ірина Петрівна завжди з повагою ставилася до мого активного життя", — пригадала співачка.

Павло Коробчук Фото: Пресслужба

Український письменник, музикант та журналіст Павло Коробчук пригадав, що в школі цікавився географією, історією і фізкультурою, однак зі спогадів про вчителів, йому найбільше згадується перша вчителька.

"Мою першу вчительку звали Таїсія Іванівна. Перший урок я не пам'ятаю, але пам'ятаю загальну атмосферу перших класів — біганина коридорами на перервах, сумлінність в навчанні і цікаве дитяче спілкування з однокласниками. Подорослішавши нічого не змінилось. Окрім того, що з 5 класу новою керівничкою стала Валентина Дмитрівна", — пригадав Коробчук.

Іван Люлєнов

Гуморист та актор Іван Люлєнов розповів, що його улюбленим вчителем був учитель фізики — Матвій Степанович.

"Він був звичайною людиною, став учителем, хоч і не мав спеціальної освіти, наскільки мені відомо. Спочатку працював фізруком, а потім почав викладати різні предмети, серед яких географія, фізика та біологія, якщо не помиляюсь. Його головна сила полягала в тому, що він міг дуже простими словами пояснити складні теми. Оскільки Матвій Степанович був спортсменом, то часто придумував різні змагальні активності. Ми змагалися, хто краще знає формули, і за це отримували оцінки. Це було значно цікавіше, ніж просто відповідати на запитання. Я добре пам'ятаю, як одна людина виходила до дошки, і весь клас ставив їй запитання по формулах. Якщо ти відповідав правильно, отримував відповідну оцінку. Це був справжній виклик, і всі намагалися не осоромитися перед класом. Матвій Степанович був справді крутим вчителем!" — заявив актор.

Angela

Співачка Angela зізналася, що вона обожнювала школу та усе що з нею пов’язано. Саме тому цей період у неї асоціюється з незабутніми емоціями, які дали їй поштовх до серйозного, зрілого життя.

"Саме там ми ставали на перші "граблі", робили незвичні вчинки та готувались виходити із зони комфорту. Виокремлювати когось із вчителів не хочу, скажу, що кожен заслуговує поваги та шани, адже працювати із дітками, повірте у мене своїх двоє, ой як не легко. Тому кожен хто пройшов шкільний поріг, впевнена, може пригадати чимало цікавого, особливо коли батьків "викликали до школи". "Всі ми родом із дитинства" і ті спогади, назавжди у моєму серці", — сказала співачка.

Макс Леонов

Хореограф Макс Леонов розповів, що його улюбленою вчителькою була вчителька алгебри та геометрії, яка навчала його з 5 по 9 клас.

"Саме в 9 класі я закінчив школу, і вона працювала з нами протягом усіх цих років. Її методи доволі суворі: якщо хтось завинив, він обов’язково залишається після уроків, щоб прибирати клас. Ця система покарань була частиною її виховання. Звали її Ірина Борисівна", — згадав танцівник.

Співачка Любов

Співачка ЛЮБОВ розповіла, що свого часу керівник хору повірила в неї, що вплинуло на її творчий розвиток, тому приємні спогади про вчителів пов’язані у співачки саме з нею.

Коли я навчалась у шостому класі, вирішила спробувати себе в хорі, де керівником працювала пані Наталя Володимирівна. Вона була відповідальна за всі культурні заходи в школі. Після першого прослуховування сказала, що я маю великий потенціал, і що вона в мене вірить. Відтоді пані Наталя почала запрошувати мене на всі концерти, творчі вечори та конкурси. Вона навіть звільняла мене з уроків, щоб я могла готуватися до виступів. Це була перша викладачка, яка повірила в мене та мій голос. Наталя навіть зателефонувала моїй мамі й порадила серйозно зайнятися співом, бо в мене, за її словами, хороший звук і чудові дані.

Анна Гресь Фото: Пресслужба

Акторка "Мамахихотала" Анна Гресь розповіла, що у школі її улюбленим предметом була фізика та фізкультура. Акторка пригадала про свою першу вчительку — Людмилу Степанівну Батрак (школа 45). Анна Гресь розповіла, як в її спогадах зберігся момент першого походу в школу, де вона і зустріла свою вчительку.

"Я памʼятаю свої великі білі банти на хвостиках, айстри з городу бабусі і величезний рюкзак, напханий книжками, щоб мене не здув вітер, бо була дуууже худенькою", — розповіла акторка.

Як такі питання не сформулювала, але ось теми, які ми можемо розкрити: благодійні виступи, спорт та заняття із тренером, здоровий образ життя, успіх каверу "Ти щаслива будеш", любов до кулінарії, футбол та благодійні матчі, сурдопереклад пісень. Щодо стосунків — нічого цікавого розповісти не зможе, бо стосунків немає

Ігор Целип Фото: Пресслужба

Співак Ігор Целип зізнався, що його шкільні роки були дуже цікавими та веселими, хоч у школі, де він навчався, був і не великий клас, лише п'ятеро осіб, та вони завжди були в центрі шкільних подій і були дуже дружніми.

"Мені дуже пощастило з моєю першою вчителькою — Ніколаєвою Надією Володимирівною. Це та людина, яка вклала в мене, і не тільки в мене, ті основи знань, без яких було б неможливе моє подальше навчання в старшій школі, а потім в університетах. Лише зараз ми усвідомлюємо, яка це важка праця — не тільки навчити дітей, але й знайти хороший підхід до кожного учня. Це дійсно важко, але водночас дуже важливо, особливо для першої вчительки. Пам’ятаю наш перший урок на лісовій галявині, недалеко від школи: у нашому класі тоді, здається, не встигла висохнути фарба на підлозі після літнього ремонту, і моя перша вчителька повела нас на природу. Цей момент нашого знайомства з вами назавжди залишився в моїй пам'яті. Дякую вам за ці чудові моменти і прекрасні настанови, я їх несу крізь своє життя і буду їм слідувати", — пригадав артист.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українських зірок має педагогічну освіту.