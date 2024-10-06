День учителя — украинские звезды поделились воспоминаниями о своих педагогах (фото)

День учителя — это профессиональный праздник для работников образования, который всегда с теплыми воспоминаниями вспоминают школьники. Ведь именно в этот день, раньше, традиционно проводили день самоуправления. Именно один день в году школьники имели возможность побыть на месте своих учителей и попробовать провести уроки для своих сверстников.

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В первое воскресенье октября традиционно в Украине отмечают профессиональный праздник работники образования — учителя, педагоги, преподаватели. По случаю этого дня Фокус подготовил подборку воспоминаний украинских звезд, которые рассказали о своих учителях.

Марина Аристова Фото: Прес-служба

Телеведущая и бизнесвумен Марина Аристова призналась, что одно из самых ярких воспоминаний у нее связано с ее учительницей физики, Руфиной Геннадьевной, которая была очень строгой и очень требовательной.

"Но я особенно запомнила день самоуправления, когда мне выпала честь заменить ее на уроке. Ощущение ответственности было огромное, и я ужасно волновалась. Во время проведения урока физики для своих одноклассников Руфина Геннадьевна сидела за партой вместе с учениками. После занятия она сказала, что только Марина могла так четко и качественно донести материал, как я. Для меня это было настоящее чудо, ведь в моих глазах никто не владел физикой так, как Руфина Геннадьевна, даже тот, кто ее придумал. Эта похвала стала для меня мощной мотивацией", — призналась Аристова.

SOWA Фото: Фото от менеджера

Певица SOWA призналась, что до сих пор помнит свою первую учительницу, к которой у нее самые приятные чувства с момента школьных лет.

"Моя первая учительница — Ирина Петровна, которую я всегда буду помнить с момента, как пришла в первый класс. Даже после 5-го класса, когда появилось много новых замечательных учителей, я все равно поддерживала связь с первой учительницей. Даже сегодня, когда я внезапно встречаю Ирину Петровну, чувствую тепло от разговора и поддержку. Особенно ценно слышать: "Я горжусь тобой!" В детстве у меня был довольно насыщенный график, ведь активно занималась вокалом и ездила на музыкальные конкурсы. Ирина Петровна всегда с уважением относилась к моей активной жизни", — вспомнила певица.

Павел Коробчук Фото: Пресслужба

Украинский писатель, музыкант и журналист Павел Коробчук вспомнил, что в школе интересовался географией, историей и физкультурой, однако из воспоминаний об учителях, ему больше всего вспоминается первая учительница.

"Мою первую учительницу звали Таисия Ивановна. Первый урок я не помню, но помню общую атмосферу первых классов — беготня по коридорам на переменах, добросовестность в учебе и интересное детское общение с одноклассниками. Повзрослев ничего не изменилось. Кроме того, что с 5 класса новой руководительницей стала Валентина Дмитриевна", — вспомнил Коробчук.

Иван Люленов

Юморист и актер Иван Люленов рассказал, что его любимым учителем был учитель физики — Матвей Степанович.

"Он был обычным человеком, стал учителем, хотя и не имел специального образования, насколько мне известно. Сначала работал физруком, а потом начал преподавать различные предметы, среди которых география, физика и биология, если не ошибаюсь. Его главная сила заключалась в том, что он мог очень простыми словами объяснить сложные темы. Поскольку Матвей Степанович был спортсменом, то часто придумывал различные соревновательные активности. Мы соревновались, кто лучше знает формулы, и за это получали оценки. Это было значительно интереснее, чем просто отвечать на вопросы. Я хорошо помню, как один человек выходил к доске, и весь класс задавал ему вопросы по формулам. Если ты отвечал правильно, получал соответствующую оценку. Это был настоящий вызов, и все старались не опозориться перед классом. Матвей Степанович был действительно крутым учителем!" — заявил актер.

Анжела

Певица Angela призналась, что она обожала школу и все что с ней связано. Именно поэтому этот период у нее ассоциируется с незабываемыми эмоциями, которые дали ей толчок к серьезной, зрелой жизни.

"Именно там мы становились на первые "грабли", делали необычные поступки и готовились выходить из зоны комфорта. Выделять кого-то из учителей не хочу, скажу, что каждый заслуживает уважения и почета, ведь работать с детьми, поверьте у меня своих двое, ой как не легко. Поэтому каждый кто прошел школьный порог, уверена, может вспомнить немало интересного, особенно когда родителей "вызвали в школу". "Все мы родом из детства" и те воспоминания, навсегда в моем сердце", — сказала певица.

Макс Леонов

Хореограф Макс Леонов рассказал, что его любимой учительницей была учительница алгебры и геометрии, которая учила его с 5 по 9 класс.

"Именно в 9 классе я закончил школу, и она работала с нами на протяжении всех этих лет. Ее методы довольно строгие: если кто-то провинился, он обязательно остается после уроков, чтобы убирать класс. Эта система наказаний была частью ее воспитания. Звали ее Ирина Борисовна", — вспомнил танцовщик.

Певица Любовь

Певица ЛЮБОВЬ рассказала, что в свое время руководитель хора поверила в нее, что повлияло на ее творческое развитие, поэтому приятные воспоминания об учителях связаны у певицы именно с ней.

Когда я училась в шестом классе, решила попробовать себя в хоре, где руководителем работала Наталья Владимировна. Она была ответственна за все культурные мероприятия в школе. После первого прослушивания сказала, что у меня большой потенциал, и что она в меня верит. С тех пор Наталья начала приглашать меня на все концерты, творческие вечера и конкурсы. Она даже освобождала меня с уроков, чтобы я могла готовиться к выступлениям. Это была первая преподавательница, которая поверила в меня и мой голос. Наталья даже позвонила моей маме и посоветовала серьезно заняться пением, потому что у меня, по ее словам, хороший звук и отличные данные.

Анна Гресь Фото: Пресслужба

Актриса "Мамахихотала" Анна Гресь рассказала, что в школе ее любимым предметом была физика и физкультура. Актриса вспомнила о своей первой учительнице — Людмиле Степановне Батрак (школа 45). Анна Гресь рассказала, как в ее воспоминаниях сохранился момент первого похода в школу, где она и встретила свою учительницу.

"Я помню свои большие белые банты на хвостиках, астры с огорода бабушки и огромный рюкзак, набитый книгами, чтобы меня не сдул ветер, потому что была ооочень худенькой", — рассказала актриса.

Как такие вопросы не сформулировала, но вот темы, которые мы можем раскрыть: благотворительные выступления, спорт и занятия с тренером, здоровый образ жизни, успех кавера "Ты счастлива будешь", любовь к кулинарии, футбол и благотворительные матчи, сурдоперевод песен. Относительно отношений — ничего интересного рассказать не сможет, потому что отношений нет

Игорь Целип Фото: Пресслужба

Певец Игорь Целип признался, что его школьные годы были очень интересными и веселыми, хотя в школе, где он учился, был и не большой класс, всего пять человек, но они всегда были в центре школьных событий и были очень дружными.

"Мне очень повезло с моей первой учительницей — Николаевой Надеждой Владимировной. Это тот человек, который вложил в меня, и не только в меня, те основы знаний, без которых было бы невозможно мое дальнейшее обучение в старшей школе, а затем в университетах. Только сейчас мы осознаем, какой это тяжелый труд — не только научить детей, но и найти хороший подход к каждому ученику. Это действительно трудно, но в то же время очень важно, особенно для первой учительницы. Помню наш первый урок на лесной поляне, недалеко от школы: в нашем классе тогда, кажется, не успела высохнуть краска на полу после летнего ремонта, и моя первая учительница повела нас на природу. Этот момент нашего знакомства с вами навсегда остался в моей памяти. Спасибо вам за эти замечательные моменты и прекрасные наставления, я их несу сквозь свою жизнь и буду им следовать", — вспомнил артист.

Напомним, ранее мы писали, кто из украинских звезд имеет педагогическое образование.