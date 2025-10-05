В Украине отмечают день учителя: история праздника и традиции почитания преподавателей (фото)

Традиция празднования дня учителя в Украине насчитывает более 30 лет истории с момента его утверждения в середине 1990-х годов. Фокус расскажет о главном празднике украинских учителей, а также об уже устоявшихся традициях чествования преподавателей.

История праздника

Украинских педагогов начали отмечать на государственном уровне после указа Президента Украины № 513/94 "О Дне работников образования" от 11 сентября 1994 года. Именно тогда государство учредило праздник — "День работника образования".

Согласно решению главы государства, теперь поздравление с днем учителя приходится на первое воскресенье октября. Однако День работников образования в 2025 году также совпадает с Международным днем учителя, введенным ЮНЕСКО тоже в 1994-м.

Однако в этом году украинский День учителя-2025 и международный праздник совпали на одну дату. Несмотря на то, поздравления с Днем учителя всегда происходит в последний рабочий день до празднования — обычно это пятница, изредка — суббота.

Учительница в школе Фото: Teacher Academy

Откуда появилась традиция

Сейчас существует ряд предположений, как именно сформировался этот праздник. По одной из версий, корни этой традиции достигают 1930-х годов в Бразилии, когда ученики вместе с учителями организовывали празднование с домашней выпечкой.

Благодаря неформальному общению, этот предвестник Дня учителя пытался улучшить коммуникацию между родителями и преподавателями по проблемам образования и поведения детей в школе. Начиная с 1947 года, поздравления с днем учителя в Бразилии стали признанным праздником.

В то же время на территории Советского Союза, чествование работников образования началось с 1965 года. После распада СССР, праздник перешел в наследство Украине, и с момента становления новой даты сформировались свои особые традиции.

Учительница и ученик Фото: Из открытых источников

Как поздравляют с Днем учителя

День учителя-2025 продолжает сохранять особую ауру и празднования. Сейчас праздник уже давно выходит за пределы официального календаря, став искренним проявлением благодарности к людям, которые формируют мировоззрение, ценности и понимание взрослой жизни.

Традиционно этот день сопровождается несколькими вариантами празднования

Праздничные концерты и выступления учеников. Школьные сцены наполняются поэзиями, песнями и теплыми словами благодарности, которые звучат от воспитанников к своим наставникам;

Цветы и символические подарки. С самого утра дети приходят в школу с различными подарками для учителей. Чаще всего это могут быть букеты цветов, открытки "С Днем учителя" и небольшими подарками;

Ученики в роли учителей. В некоторых учебных заведениях в этот день может произойти символическая смена ролей — школьники становятся за учительский стол, чувствуя ответственность и сложность педагогического труда;

Теплые встречи коллег. После уроков педагоги также устраивают празднования среди единомышленников-преподавателей, а также делятся историями из практики и воспоминаниями о достижениях.

Что сейчас значит День Учителя-2025 в Украине

С началом полномасштабной агрессии РФ против Украины, сейчас одной из задач педагогов является не только поддержка талантов и умений ребенка. Также нынешние педагоги учат детей ответственно относиться к собственной безопасности, избегать и сообщать о наличии опасных и подозрительных предметов.

Ряд заведений уже проводят предметы по основам защиты государства. Также учеников взрослых классов начали учить основам поведения во время воздушных тревог и оказания первой домедицинской помощи. Сейчас чествование учителей в Украине является именно тем момент, когда общество отдает дань уважения тем людям, которые работают с будущими поколениями.

