"Учителя скептические": нардеп ответил, на сколько вырастет зарплата педагогов в 2026 году

Верховная Рада поддержала ряд правок, в том числе о повышении зарплат преподавателям и научно-педагогическим работникам университетов. Инициатор изменений Сергей Бабак рассказал, что понимает скептицизм педагогов, но выплаты гарантированно вырастут.

Председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак подал правки о повышении заработных плат учителям, за которые проголосовала Верховная Рада. Он заверил, что это действительно заработает уже в следующем году. Об этом известно из комментария ZN.UA, опубликованного 23 октября.

"Учителя скептические, их наверняка можно понять в этом — уже столько раз разные представители власти за время нашей независимости не оправдывали их ожиданий. В парламенте принята моя правка, которая перебрасывает 53 миллиарда из отдельной бюджетной программы на образовательную субвенцию. Это и есть заработные платы наших учителей. Точно ли зарплаты поднимут? Точно!" — подчеркнул нардеп.

Он также ответил, в каком объеме ожидать повышения зарплат.

"Возможные варианты: на 30% с января и еще на 20% с сентября, как предложил Кабинет министров к первому чтению, или на 30% с января, а с первого сентября — зарплата на уровне трех минимальных заработных плат, как я предложил правкой", — отметил Бабак.

Он пояснил, что до голосования во втором чтении нельзя быть ни в чем уверенным. Детали относительно того, как и на сколько будут увеличивать выплаты, будут зависеть от решения правительства. Пока правки только успешно прошли первое чтение. По словам депутата, сейчас "мяч на поле министерства финансов и правительства".

"Мы будем плодотворно сотрудничать и с ними ближайшие две недели. Я верю, что нам удастся всем вместе это сделать", — добавил политик.

Напомним, 22 октября парламент принял все образовательные правки к проекту бюджета на 2026 год, предложенные профильным комитетом. В частности, в соответствии с ними правительство должно поэтапно повысить заплаты на 50% с 1 января 2026 года. В СМИ подсчитали, что доценты будут получать более 18 тысяч гривен, а профессора — почти 19,5 тысячи.

Также Кабмин решил направить дополнительные 2,5 млрд грн на программу "еВідновлення". Эти деньги пойдут на финансирование жилищных сертификатов для семей, чьи дома были уничтожены в результате войны.