"Вчителі скептичні": нардеп відповів, на скільки зросте зарплата педагогів у 2026 році

Верховна Рада підтримала низку правок, в тому числі про підвищення зарплат викладачам і науково-педагогічним працівникам університетів. Ініціатор змін Сергій Бабак розповів, що розуміє скептицизм педагогів, але виплати гарантовано зростуть.

Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак подав правки про підвищення заробітних плат вчителям, за які проголосувала Верховна Рада. Він запевнив, що це дійсно запрацює вже наступного року. Про це відомо з коментаря ZN.UA, опублікованого 23 жовтня.

"Вчителі скептичні, їх напевно можна зрозуміти у цьому — вже стільки разів різні представники влади за часи нашої незалежності не виправдовували їхніх очікувань. У парламенті ухвалена моя правка, яка перекидає 53 мільярди з окремої бюджетної програми на освітню субвенцію. Це і є заробітні плати наших вчителів. Чи точно зарплати піднімуть? Точно!" — наголосив нардеп.

Він також відповів, в якому обсязі очікувати підвищення зарплат.

"Можливі варіанти: на 30% з січня і ще на 20% з вересня, як запропонував Кабінет міністрів до першого читання, чи на 30% з січня, а з першого вересня — зарплата на рівні трьох мінімальних заробітних плат, як я запропонував правкою", — зазначив Бабак.

Він пояснив, що до голосування у другому читанні не можна бути ні в чому впевненим. Деталі щодо того, як і на скільки збільшуватимуть виплати, залежатимуть від рішення уряду. Поки правки лише успішно пройшли перше читання. Зі слів депутата, зараз "м'яч на полі міністерства фінансів і уряду".

"Ми будемо плідно співпрацювати і з ними найближчі два тижні. Я вірю, що нам вдасться всім разом це зробити", — додав політик.

Нагадаємо, 22 жовтня парламент ухвалив всі освітні правки до проєкту бюджету на 2026 рік, запропоновані профільним комітетом. Зокрема, відповідно до них уряд має поетапно підвищити заплати на 50% з 1 січня 2026 року. У ЗМІ підрахували, що доценти отримуватимуть понад 18 тисяч гривень, а професори — майже 19,5 тисячі.

Також Кабмін вирішив направити додаткові 2,5 млрд грн на програму "єВідновлення". Ці гроші підуть на фінансування житлових сертифікатів для родин, чиї домівки були знищені внаслідок війни.