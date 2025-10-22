Підвищують зарплати викладачам: які зміни ухвалила Рада

Верховна Рада підтримала правки до Держбюджету-2026, що передбачають підвищення зарплат педагогам і науково-педагогічним працівникам університетів. Зміни вступлять у дію з 1 січня 2026 року та реалізовуватимуться поетапно протягом року.

Як повідомив голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, 22 жовтня парламент ухвалив всі освітні правки до проєкту бюджету на 2026 рік, запропоновані профільним комітетом. Ці зміни передбачають поетапне підвищення зарплат викладачів та науково-педагогічних працівників університетів на 50%, оновлення моделі оплати праці для вчителів і виділення 53,8 млрд грн на підвищення престижності педагогічної праці.

Повідомлення Сергія Бабака

За інформацією Сергія Бабака, ключові правки передбачають:

№ 830: залишки освітньої субвенції станом на 1 січня 2026 року направляються до спеціального фонду МОН для потреб галузі;

№ 987: уряд повинен поетапно підвищити зарплати викладачів та науково-педагогічних працівників університетів на 50% з 1 січня 2026 року;

№ 1076: визначення нової моделі оплати праці для вчителів закладів середньої освіти;

№ 3032: включення до освітньої субвенції 53,8 млрд грн на підвищення престижності праці педагогів, підтримано 315 народними депутатами.

За даними видання "Телеграф", якщо врахувати вже підвищені посадові оклади на 2025 рік (відповідно до чинної урядової постанови про зростання на 11%), то після чергового підвищення розмір заробітної плати становитиме:

викладач-стажист — близько 13,7 тис. грн;

асистент — 14,8 тис. грн;

звичайний викладач — понад 15,9 тис. грн;

старший викладач — понад 17 тис. грн;

доцент — понад 18,1 тис. грн;

професор — майже 19,4 тис. грн.

Керівний склад вишів після підвищення отримуватиме від 19 до 23 тис. грн залежно від посади.

Підвищення зарплат відбуватиметься поетапно протягом 2026 року, і точні терміни та суми будуть визначені після другого читання бюджету та ухвалення відповідних урядових постанов. Уряд має 14 днів — до 5 листопада — щоб опрацювати ці правки перед фінальним голосуванням у парламенті.

Як повідомив Сергій Бабак: "Це ще не виграна боротьба, але черговий крок до мети — у три мінімальні зарплати для вчителів. Вітаю усіх освітян із підтримкою важливих змін для системи освіти".

Нагадаємо, ухвалення бюджету та правок до нього є ключовим етапом реалізації державної політики щодо підвищення рівня оплати праці педагогів. Очікуване підвищення зарплат має покращити престиж професії та мотивувати кадри для роботи в освіті.

