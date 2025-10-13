Зарплати викладачів вишів можуть зрости до 40 тисяч гривень: що пропонують в Раді

Народні депутати Данило Гетманцев і Руслан Стефанчук подали до проєкту бюджету на 2026 рік ініціативу, яка передбачає суттєве зростання базових ставок для працівників закладів вищої освіти. Мета пропозиції — зробити викладацьку працю гідною, запобігти відтоку кадрів і зміцнити систему української вищої освіти.

Related video

Як повідомив Гетманцев у Telegram, українські університети дедалі частіше втрачають кваліфікованих фахівців. Через низькі заробітки педагоги або залишають країну, або вимушено працюють не за спеціальністю. Молоді науковці не бачать сенсу залишатися у сфері, а студенти — перспектив для майбутнього в науці. У результаті це призводить до зниження якості навчання, втрати мотивації та старіння викладацьких колективів.

На думку парламентаря, розв’язати проблему можна лише через чесну та прозору систему оплати праці, у якій розмір заробітку напряму залежить від рівня кваліфікації, досвіду та звання викладача. Принцип, за його словами, має бути простим і справедливим: зростання професійності повинно автоматично означати зростання доходу.

У поданій до бюджету пропозиції передбачені такі базові оклади без надбавок:

асистент або викладач — 30 000 грн,

старший викладач — 33 000 грн,

доцент — 36 300 грн,

професор — 39 930 грн.

До цих сум, як наголосив Гетманцев, додаються законні надбавки за науковий ступінь, стаж і звання. Розрахунки вже проведені, а модель готова до практичного запровадження.

Депутати переконані, що така реформа принесе користь усім учасникам освітнього процесу. Студенти отримають вмотивованих викладачів, університети зможуть втримати кадри, а місцеві громади — розвивати свої заклади освіти й залучати додаткові ресурси.

"Мета проста: втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади та стабільні інвестиції в університети", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що медіанна зарплата вчителів у вересні 2025 року становила 12 500 гривень, що на 8,7% більше, ніж минулого року (11 500 грн).

Також Фокус писав, що ринок праці в Україні 2025 року демонструє помітний дисбаланс. Зокрема, роботодавці дедалі частіше шукають молодих спеціалістів, тоді як серед тих, хто активно шукає роботу, переважають старші люди.