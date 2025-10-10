Ринок праці в Україні: попит на молодих працівників різко зріс

Ринок праці в Україні 2025 року демонструє помітний дисбаланс: роботодавці дедалі частіше шукають молодих спеціалістів, тоді як серед тих, хто активно шукає роботу, переважають старші люди.

Наймолодші претенденти становлять лише 2,5% (вікова група 15-19 років), тоді як частка тих, кому 55 і більше років, сягає 20%. Таким чином, молодих претендентів на вакансії майже вдесятеро менше за старших. Про це повідомляє Державна служба зайнятості, яка проаналізувала попит і пропозицію на ринку праці.

Молодь до 20 років найчастіше шукає роботу без спеціальної кваліфікації — продавцями, перукарями або трактористами.

У групі 20-29 років переважають професії, що вимагають освіти або навичок: вчителі, адміністратори, касири, кухарі, медсестри.

Після 30 років дедалі більше шукачів звертають увагу на бухгалтерію, управління або державну службу.

Серед людей віком 50+ популярними залишаються робітничі спеціальності — охоронці, сторожі, водії, прибиральники та оператори котелень.

У ДСЗ пояснюють, що багато молодих людей працевлаштовуються ще під час навчання — через практику або стажування. Великі компанії в IT, банківській сфері, енергетиці або промисловості охоче приймають студентів, пропонуючи їм роботу після закінчення вишу.

Ще одна причина — неформальна зайнятість. Молоді українці часто працюють у сільському господарстві, у торгівлі чи будівництві без офіційного оформлення.

Експерти звертають увагу на брак чоловіків серед офіційно зареєстрованих шукачів роботи. До 25 років чоловіки становлять близько 40% усіх, хто шукає роботу, але після цього віку їхня частка різко зменшується — до 25%. Лише в старших віках співвідношення знову вирівнюється до 64% жінок і 36% чоловіків.

Нагадаємо, що Державна служба зайнятості України опублікувала рейтинг найпопулярніших вакансій у країні, і лідери виявилися досить традиційними. На вершині списку — підсобні робітники, водії та продавці.

Також штучний інтелект продовжує активно змінювати ринок праці, автоматизуючи процеси і скорочуючи кількість вакансій для фахівців-початківців.