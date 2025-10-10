Рынок труда в Украине: спрос на молодых работников резко вырос
Рынок труда в Украине в 2025 году демонстрирует заметный дисбаланс: работодатели все чаще ищут молодых специалистов, тогда как среди тех, кто активно ищет работу, преобладают люди постарше.
Самые молодые соискатели составляют всего 2,5% (возрастная группа 15–19 лет), тогда как доля тех, кому 55 и более лет, достигает 20%. Таким образом, молодых претендентов на вакансии почти в десять раз меньше старших. Об этом сообщает Государственная служба занятости, проанализировавшая спрос и предложение на рынке труда.
Молодежь до 20 лет чаще всего ищет работу без специальной квалификации — продавцами, парикмахерами или трактористами.
В группе 20-29 лет преобладают профессии, требующие образования или навыков: учителя, администраторы, кассиры, повара, медсестры.
После 30 лет все больше искателей обращают внимание на бухгалтерию, управление или государственную службу.
Среди людей в возрасте 50+ популярными остаются рабочие специальности — охранники, сторожа, водители, уборщики и операторы котельных.
В ГСЗ объясняют, что многие молодые люди трудоустраиваются еще во время учебы — через практику или стажировку. Крупные компании в IT, банковской сфере, энергетике или промышленности охотно принимают студентов, предлагая им работу по окончании вуза.
Еще одна причина – неформальная занятость. Молодые украинцы часто работают в сельском хозяйстве, в торговле или строительстве без официального оформления.
Эксперты обращают внимание на нехватку мужчин среди официально зарегистрированных соискателей работы. К 25 годам мужчины составляют около 40% всех, кто ищет работу, но после этого возраста их доля резко уменьшается — до 25%. Только в старших возрастах соотношение вновь выравнивается до 64% женщин и 36% мужчин.
Напомним, что Государственная служба занятости Украины опубликовала рейтинг самых популярных вакансий в стране, и лидеры оказались довольно традиционными. На вершине списка — подсобные рабочие, водители и продавцы.
Также искусственный интеллект продолжает активно менять рынок труда, автоматизируя процессы и сокращая число вакансий для начинающих специалистов.