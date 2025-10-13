Зарплаты преподавателей вузов могут вырасти до 40 тысяч гривен: что предлагают в Раде

Народные депутаты Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук подали в проект бюджета на 2026 год инициативу, которая предусматривает существенный рост базовых ставок для работников высших учебных заведений. Цель предложения — сделать преподавательский труд достойным, предотвратить отток кадров и укрепить систему украинского высшего образования.

Как сообщил Гетманцев в Telegram, украинские университеты все чаще теряют квалифицированных специалистов. Из-за низких заработков педагоги или покидают страну, или вынужденно работают не по специальности. Молодые ученые не видят смысла оставаться в сфере, а студенты — перспектив для будущего в науке. В результате это приводит к снижению качества обучения, потере мотивации и старению преподавательских коллективов.

По мнению парламентария, решить проблему можно только через честную и прозрачную систему оплаты труда, в которой размер заработка напрямую зависит от уровня квалификации, опыта и звания преподавателя. Принцип, по его словам, должен быть простым и справедливым: рост профессионализма должен автоматически означать рост дохода.

В поданном в бюджет предложении предусмотрены такие базовые оклады без надбавок:

ассистент или преподаватель — 30 000 грн,

старший преподаватель — 33 000 грн,

доцент — 36 300 грн,

профессор — 39 930 грн.

К этим суммам, как подчеркнул Гетманцев, добавляются законные надбавки за научную степень, стаж и звание. Расчеты уже проведены, а модель готова к практическому внедрению.

Депутаты убеждены, что такая реформа принесет пользу всем участникам образовательного процесса. Студенты получат мотивированных преподавателей, университеты смогут удержать кадры, а местные громады — развивать свои учебные заведения и привлекать дополнительные ресурсы.

"Цель проста: удержать и вернуть людей в высшее образование и развернуть инновации и науку через прозрачные, справедливые оклады и стабильные инвестиции в университеты", — говорится в сообщении.

Напомним, что медианная зарплата учителей в сентябре 2025 года составляла 12 500 гривен, что на 8,7% больше, чем в прошлом году (11 500 грн).

Также Фокус писал, что рынок труда в Украине в 2025 году демонстрирует заметный дисбаланс. В частности, работодатели все чаще ищут молодых специалистов, тогда как среди тех, кто активно ищет работу, преобладают старшие люди.