Вдвое ниже среднего по стране: кто из украинцев получает стабильно низкие зарплаты

В Украине за последний год вырос уровень оплаты труда педагогов, однако профессия все еще остается одной из самых низкооплачиваемых.

Related video

Медианная зарплата учителей в сентябре 2025 года составила 12 500 гривен, что на 8,7% больше, чем в прошлом году (11 500 грн). Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

Несмотря на положительную динамику, доход педагогов остается вдвое ниже средней зарплаты по стране, которая, по данным Госстата, в июле составляла 26 499 грн. Для сравнения, польские учителя получают значительно больше — от 57 000 до 83 000 грн в пересчете на гривны.

Эксперты отмечают, что, несмотря на скромные доходы, интерес к профессии не снижается. Количество откликов на вакансии в сфере образования за год выросло на 44%, хотя число объявлений осталось практически на том же уровне.

Чуть выше зарплаты у воспитателей детских садов — в среднем 14 500 грн, что на 11,5% больше, чем в прошлом году. Количество вакансий для этой категории специалистов увеличилось на 20%, а активность соискателей выросла на 12%.

Наиболее ощутимый рост наблюдается в сфере репетиторства: средняя ставка за час индивидуальных занятий достигла 400 грн, против 300 грн годом ранее. Спрос на услуги частных педагогов увеличился почти на 80%.

Однако специалисты предупреждают, что даже при нынешних темпах роста ситуация остается тревожной.

"Низкий уровень оплаты труда создает риск оттока кадров и падения качества образования. Это особенно опасно в условиях войны, когда учителя выполняют не только образовательную, но и общественную миссию — поддерживают детей и формируют у них чувство безопасности", — отметила руководитель аналитического портала.

В Министерстве образования утверждают, что вопрос повышения зарплат уже включен в бюджетные планы. В проекте госбюджета-2026 на эти цели заложено 53 млрд грн, а педагогам обещают поэтапное повышение: на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября 2026 года.

Напомним, что правительство Украины утвердило проект Государственного бюджета на 2026 год, предусмотрев на образование рекордные расходы — более 265 млрд гривен, что на 66,5 млрд больше по сравнению с прошлым годом. В частности, в проекте бюджета заложено существенное повышение зарплат педагогов. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, учителя получат в целом на 50% больше в течение года: повышение произойдет поэтапно — на 30% с 1 января и дополнительно на 20%.

Также Фокус писал, что, по словам министра образования и науки Оксена Лисового, в 2026 году украинским учителям сохранится надбавка в размере 2 тысячи гривен, однако дополнительное повышение базовой зарплаты пока не предусмотрено.