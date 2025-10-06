Удвічі нижчі за середній по країні: хто з українців отримує стабільно низькі зарплати

В Україні за останній рік зріс рівень оплати праці освітян, проте професія все ще залишається однією з найбільш низькооплачуваних.

Медіанна зарплата вчителів у вересні 2025 року становила 12 500 гривень, що на 8,7% більше, ніж минулого року (11 500 грн). Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

Попри позитивну динаміку, дохід освітян залишається вдвічі нижчим за середню зарплату по країні, яка, за даними Держстату, в липні становила 26 499 грн. Для порівняння, польські вчителі отримують значно більше — від 57 000 до 83 000 грн у перерахунку на гривні.

Експерти зазначають, що, незважаючи на скромні доходи, інтерес до професії не знижується. Кількість відгуків на вакансії у сфері освіти за рік зросла на 44%, хоча кількість оголошень залишилася практично на тому ж рівні.

Трохи вищі зарплати у вихователів дитячих садків — у середньому 14 500 грн, що на 11,5% більше, ніж торік. Кількість вакансій для цієї категорії фахівців збільшилася на 20%, а активність шукачів зросла на 12%.

Найвідчутніше зростання спостерігається у сфері репетиторства: середня ставка за годину індивідуальних занять досягла 400 грн, проти 300 грн роком раніше. Попит на послуги приватних педагогів збільшився майже на 80%.

Однак фахівці попереджають, що навіть за нинішніх темпів зростання ситуація залишається тривожною.

"Низький рівень оплати праці створює ризик відтоку кадрів і падіння якості освіти. Це особливо небезпечно в умовах війни, коли вчителі виконують не тільки освітню, а й суспільну місію — підтримують дітей і формують у них відчуття безпеки", — зазначила керівник аналітичного порталу.

У Міністерстві освіти стверджують, що питання підвищення зарплат уже включено в бюджетні плани. У проєкті держбюджету-2026 на ці цілі закладено 53 млрд грн, а освітянам обіцяють поетапне підвищення: на 30% з 1 січня і ще на 20% з 1 вересня 2026 року.

Нагадаємо, що уряд України затвердив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, передбачивши на освіту рекордні видатки — понад 265 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше, порівняно з минулим роком. Зокрема, у проєкті бюджету закладено суттєве підвищення зарплат педагогів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, вчителі отримають загалом на 50% більше впродовж року: підвищення відбудеться поетапно — на 30% з 1 січня та додатково на 20%.

Також Фокус писав, що, за словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, 2026 року українським вчителям збережеться надбавка в розмірі 2 тисячі гривень, однак додаткового підвищення базової зарплати поки не передбачено.