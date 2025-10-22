Повышают зарплаты преподавателям: какие изменения приняла Рада

Верховная Рада поддержала правки в Госбюджет-2026, предусматривающие повышение зарплат педагогам и научно-педагогическим работникам университетов. Изменения вступят в действие с 1 января 2026 года и будут реализовываться поэтапно в течение года.

Как сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, 22 октября парламент принял все образовательные правки к проекту бюджета на 2026 год, предложенные профильным комитетом. Эти изменения предусматривают поэтапное повышение зарплат преподавателей и научно-педагогических работников университетов на 50%, обновление модели оплаты труда для учителей и выделение 53,8 млрд грн на повышение престижности педагогического труда.

Сообщение Сергея Бабака Фото: Скриншот

По информации Сергея Бабака, ключевые правки предусматривают:

№ 830: остатки образовательной субвенции по состоянию на 1 января 2026 года направляются в специальный фонд МОН для нужд отрасли;

№ 987: правительство должно поэтапно повысить зарплаты преподавателей и научно-педагогических работников университетов на 50% с 1 января 2026 года;

№ 1076: определение новой модели оплаты труда для учителей учреждений среднего образования;

№ 3032: включение в образовательную субвенцию 53,8 млрд грн на повышение престижности труда педагогов, поддержано 315 народными депутатами.

По данным издания "Телеграф", если учесть уже повышенные должностные оклады на 2025 год (в соответствии с действующим правительственным постановлением о росте на 11%), то после очередного повышения размер заработной платы составит:

преподаватель-стажер — около 13,7 тыс. грн;

ассистент — 14,8 тыс. грн;

обычный преподаватель — более 15,9 тыс. грн;

старший преподаватель — более 17 тыс. грн;

доцент — более 18,1 тыс. грн;

профессор — почти 19,4 тыс. грн.

Руководящий состав вузов после повышения будет получать от 19 до 23 тыс. грн в зависимости от должности.

Повышение зарплат будет происходить поэтапно в течение 2026 года, и точные сроки и суммы будут определены после второго чтения бюджета и принятия соответствующих правительственных постановлений. У правительства есть 14 дней — до 5 ноября — чтобы проработать эти правки перед финальным голосованием в парламенте.

Как сообщил Сергей Бабак: "Это еще не выигранная борьба, но очередной шаг к цели — в три минимальные зарплаты для учителей. Поздравляю всех педагогов с поддержкой важных изменений для системы образования".

Напомним, принятие бюджета и поправок к нему является ключевым этапом реализации государственной политики по повышению уровня оплаты труда педагогов. Ожидаемое повышение зарплат должно улучшить престиж профессии и мотивировать кадры для работы в образовании.

