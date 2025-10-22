Повышают зарплаты преподавателям: какие изменения приняла Рада
Верховная Рада поддержала правки в Госбюджет-2026, предусматривающие повышение зарплат педагогам и научно-педагогическим работникам университетов. Изменения вступят в действие с 1 января 2026 года и будут реализовываться поэтапно в течение года.
Как сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, 22 октября парламент принял все образовательные правки к проекту бюджета на 2026 год, предложенные профильным комитетом. Эти изменения предусматривают поэтапное повышение зарплат преподавателей и научно-педагогических работников университетов на 50%, обновление модели оплаты труда для учителей и выделение 53,8 млрд грн на повышение престижности педагогического труда.
По информации Сергея Бабака, ключевые правки предусматривают:
- № 830: остатки образовательной субвенции по состоянию на 1 января 2026 года направляются в специальный фонд МОН для нужд отрасли;
- № 987: правительство должно поэтапно повысить зарплаты преподавателей и научно-педагогических работников университетов на 50% с 1 января 2026 года;
- № 1076: определение новой модели оплаты труда для учителей учреждений среднего образования;
- № 3032: включение в образовательную субвенцию 53,8 млрд грн на повышение престижности труда педагогов, поддержано 315 народными депутатами.
По данным издания "Телеграф", если учесть уже повышенные должностные оклады на 2025 год (в соответствии с действующим правительственным постановлением о росте на 11%), то после очередного повышения размер заработной платы составит:
- преподаватель-стажер — около 13,7 тыс. грн;
- ассистент — 14,8 тыс. грн;
- обычный преподаватель — более 15,9 тыс. грн;
- старший преподаватель — более 17 тыс. грн;
- доцент — более 18,1 тыс. грн;
- профессор — почти 19,4 тыс. грн.
Руководящий состав вузов после повышения будет получать от 19 до 23 тыс. грн в зависимости от должности.
Повышение зарплат будет происходить поэтапно в течение 2026 года, и точные сроки и суммы будут определены после второго чтения бюджета и принятия соответствующих правительственных постановлений. У правительства есть 14 дней — до 5 ноября — чтобы проработать эти правки перед финальным голосованием в парламенте.
Как сообщил Сергей Бабак: "Это еще не выигранная борьба, но очередной шаг к цели — в три минимальные зарплаты для учителей. Поздравляю всех педагогов с поддержкой важных изменений для системы образования".
Напомним, принятие бюджета и поправок к нему является ключевым этапом реализации государственной политики по повышению уровня оплаты труда педагогов. Ожидаемое повышение зарплат должно улучшить престиж профессии и мотивировать кадры для работы в образовании.
Как сообщал Фокус, народные депутаты Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук подали в проект бюджета на 2026 год инициативу, которая предусматривает существенный рост базовых ставок для работников высших учебных заведений.
Фокус также писал, что в 2026 году зарплата учителей вырастет на 50%.