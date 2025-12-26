Вчителям збільшать зарплати вже з 1 січня: уряд ухвалив рішення

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення зарплат для вчителів. Підвищення відбудеться вже з 1 січня.

Ставку вчителів буде піднято на 30%. Про це повідомив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Треба звичайно більше, але нарешті хоч щось", — наголосив нардеп.

Офіційно уряд чи прем'єр-міністерка Юлія Свириденко не повідомляли про підвищення зарплат вчителям.

Підвищення зарплати вчителям — що відомо

Раніше в ефірі Фокусу народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вперше за всю історію України істотно вдалося підняти зарплату вчителям. За його словами, з першого вересня люди вже отримують мінімальну заробітну плату вчителя в два з половиною рази більшу, ніж мінімальна заробітна плата в Україні.

Відео дня

У жовтні нардеп "Слуги народу" Руслан Горбенко заявив, що з початку 2026 року українські вчителі отримають суттєве підвищення зарплат — мінімальна "мінімалка" зросте на 50%, а середній педагог зможе заробляти приблизно 30 тисяч гривень на місяць.

Водночас вже з жовтня 2025-го було запроваджено щомісячні доплати для педагогів, які працюють у прифронтових регіонах.

У жовтні Верховна Рада підтримала низку правок до держбюджету на 2026-й рік, зокрема про підвищення зарплат викладачам і науково-педагогічним працівникам університетів. За словами ініціатора правок Сергія Бабака, є два варіанти підвищення зарплат — на 30% із січня і ще на 20% з вересня, як запропонував Кабінет міністрів до першого читання, чи на 30% із січня, а з першого вересня — зарплата на рівні трьох мінімальних заробітних плат.

Раніше повідомлялося, як змінювалася середня зарплата педагогів за останні роки.