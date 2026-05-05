Для большинства получателей субсидий Пенсионный фонд с 1 мая автоматически продолжит выплаты. В то же время некоторым украинцам придется отдельно обратиться в ПФУ.

С 1 мая в Украине стартовал перерасчет жилищных субсидий на неотапливаемый сезон. Для большинства получателей субсидия будет продлена автоматически, однако некоторым гражданам все же придется подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Субсидия на лето — кому пересчитают автоматически

Субсидия на неотапливаемый сезон назначается на период с 1 мая до 30 сентября. С 1 мая 2026 года Пенсионный фонд Украины проводит перерасчет выплат на летний период. Для большинства получателей субсидия на коммунальные услуги будет переназначена автоматически.

"Домохозяйствам, которые будут иметь право на выплату, размер субсидии на следующий период 2026-2027 годов будет рассчитан автоматически", — сообщили в Пенсионном фонде.

Однако автоматический перерасчет возможен только при условии, что в домохозяйстве не изменились важные данные. Речь идет, в частности, об имущественном состоянии, составе семьи или количестве людей, которые фактически проживают в жилье. Если такие изменения произошли, о них необходимо сообщить в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Кому нужно подать заявление на получение субсидии

Автоматический перерасчет субсидии на неотапливаемый сезон состоится не для всех украинцев. Некоторым гражданам все же придется обратиться в ПФУ с заявлением и декларацией. В Пенсионном фонде рассказали, что заявление необходимо подать в таких случаях:

заявитель или кто-то из членов домохозяйства снимает жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;

в квартире или доме фактически проживает меньше людей, чем официально зарегистрировано;

среди членов домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, в частности если они изменили место жительства;

семья хочет оформить жилищную субсидию на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.

Также подать заявление в ПФУ на назначение субсидии на неотапливаемый сезон нужно тем, кто в отопительный период не получал помощь или имел "нулевой" размер выплаты

Как подать документы на субсидию

Оформить субсидию в Украине можно как онлайн, так и офлайн. То есть гражданам не обязательно лично идти в Пенсионный фонд.

Заявление на назначение субсидии на коммунальные услуги можно подать:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

по почте в адрес территориального органа ПФУ;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, выбрав услугу "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через портал "Дія", найдя в поиске услугу "Заявление на субсидию";

в центрах предоставления административных услуг;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

В ПФУ также напомнили, что, если заявление подать в мае или июне, субсидия будет назначена с начала неотапливаемого сезона — то есть с 1 мая.

Кому могут отказать в предоставлении субсидии

Даже если домохозяйство формально имеет право на субсидию, положительное решение о ее назначении получают не все заявители. Как объяснила адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль, при перерасчете выплат Пенсионный фонд учитывает не только состав семьи и расходы на коммунальные услуги, но и доходы, имущественное положение и финансовые возможности заявителей.

При назначении субсидий ПФУ учитывает имущественное положение и доходы заявителя Фото: ПФУ

Чаще всего в назначении субсидии могут отказать, если:

заявитель или член домохозяйства совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн;

на банковских счетах есть средства в размере более 100 тыс. грн;

в собственности домохозяйства находится более одной квартиры или дома, кроме отдельных исключений — жилья в сельской местности или недвижимости, полученной по наследству;

заявитель или член семьи имеет автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопедов и прицепов, или владеет более чем одним авто возрастом до 15 лет;

есть долг за коммунальные услуги, просроченный более чем на три месяца, если его сумма превышает установленный лимит — 40 необлагаемых минимумов.

Ранее Фокус предупреждал, что некоторые украинцы, которые получали субсидию, будут вынуждены вернуть деньги.