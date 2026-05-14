Украинцы могут потерять субсидии из-за долгов за коммунальные услуги. В ПФУ объяснили, какая сумма задолженности является критической. В то же время существуют исключения и выход из ситуации.

Субсидию в Украине не назначают, если есть просроченная более трех месяцев задолженность за коммунальные услуги, а ее сумма на день обращения превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 680 грн. Однако существуют исключения и возможности назначения в условиях подтверждения погашения, реструктуризации или обжалования долга в суде. Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины со ссылкой на законодательство. Даже при наличии задолженности помощь все же могут назначить.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что право на субсидию зависит не только от доходов семьи, но и от состояния расчетов за коммуналку.

Какая сумма долга лишает права на субсидию

Как отмечает юрист Константин Скляр, в соответствии с пунктом 14 положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина №848 от 21 октября 1995 года, субсидию не назначают, если домохозяйство имеет просроченную более трех месяцев задолженность за коммунальные услуги.

"Правительством введены более жесткие критерии для получения субсидий, что может иметь последствия и тенденцию к уменьшению количества граждан, которые будут получать эти пособия. Основной причиной таких изменений является необходимость оптимизации государственных расходов и обеспечения более справедливого распределения имеющихся в государстве ресурсов", — комментирует ситуацию Фокусу юрист Константин Скляр.

Речь идет о долге, который на день обращения превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, что сейчас составляет 680 грн.

Это означает, если человек не платил коммунальные услуги более трех месяцев, а сумма долга превысила установленный порог, в назначении субсидии могут отказать.

Информацию о задолженности в Пенсионный фонд передают управляющие домами, ОСМД, а также поставщики жилищно-коммунальных услуг.

Для внутренне перемещенных граждан действуют специальные условия по субсидиям Фото: Из открытых источников

Когда субсидию назначат несмотря на долг — исключения

Для отдельных категорий украинцев установлены более мягкие условия. Речь идет о многодетных, приемных семьях, а также детских домах семейного типа.

Допустимый размер задолженности здесь составляет до 4 000 грн.

Такие семьи могут претендовать на субсидию даже при наличии большего долга, чем предусмотрено общими правилами.

В ПФУ объясняют, что при определенных условиях субсидию могут предоставить даже должникам.

Это возможно, если заявитель документально подтвердил погашение долга, заключил договор о реструктуризации задолженности или обжаловал сумму долга в суде и имеет определение об открытии производства.

Субсидию могут назначить также на те коммунальные услуги, по которым задолженность отсутствует. Для этого в заявлении нужно указать весь перечень услуг, на которые оформляется помощь.

Отдельные правила по субсидии для ВПЛ

Для внутренне перемещенных лиц действуют специальные условия.

Долг за коммунальные услуги не учитывается, если:

ВПЛ проживает в жилье без официального договора аренды;

задолженность возникла еще до получения справки переселенца.

В таком случае наличие долга не станет причиной для автоматического отказа в субсидии.

Кто имеет право на субсидию в 2026 году

Жилищная субсидия назначается домохозяйствам, у которых расходы на оплату коммунальных услуг превышают обязательный платеж, рассчитанный в зависимости от доходов семьи.

Помощь могут получить:

владельцы жилья;

арендаторы;

внутренне перемещенные лица;

домохозяйства с низкими доходами.

Отметим, что субсидия распространяется на оплату электроэнергии, газа, отопления, водоснабжения и водоотведения, вывоза мусора;

управления многоквартирным домом.

Как оформить субсидию

Фокус уже объяснял, что подать заявление можно как в сервисном центре Пенсионного фонда, через ЦПАУ, так и онлайн через портал ПФУ или через приложение или портал "Дія".

Для оформления могут понадобиться следующие документы:

декларация о доходах;

паспорт и ИНН;

справка ВПЛ (при наличии);

договор аренды;

документы по погашению или реструктуризации долга.

Кому могут отказать в субсидии

Кроме долгов за коммуналку, причинами отказа могут быть:

покупка валюты или банковских металлов на сумму более 50 тыс. грн;

депозит или облигации на сумму от 100 тыс. грн;

наличие автомобиля возрастом до 5 лет;

отсутствие работы без регистрации в центре занятости;

наличие нескольких объектов жилой недвижимости;

неуплата алиментов более трех месяцев.

В случае отказа решение можно обжаловать в вышестоящем органе соцзащиты или через суд.

Напомним, с мая 2026-го в Украине стартовал перерасчет жилищных субсидий на неотапливаемый сезон. Для большинства получателей субсидия будет продлена автоматически, однако некоторым гражданам все же придется подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).