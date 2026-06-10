Субсидии на коммуналку: кто из украинцев рискует остаться без льгот с 1 июля

Отдельным категориям украинцев нужно до 1 июля подать заявление и документы на назначение или продление жилищной субсидии. Иначе они могут потерять право на выплаты с начала неотапливаемого сезона.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В ПФУ напомнили, что для большинства получателей жилищные субсидии на период с 1 мая 2026 года до 30 апреля 2027 года продлеваются автоматически.

Повторно обратиться за назначением или продлением субсидии нужно, если количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше количества зарегистрированных. Также заявление должны подать граждане, которые платят жилищно-коммунальные услуги в арендованном жилье.

Кроме того, обращение необходимо для домохозяйств, претендующих на субсидию для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива. Подать документы также должны внутренне перемещенные лица в случае изменения места жительства.

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Жилищные субсидии Фото: Пенсионный фонд

В Пенсионном фонде напомнили, что новое заявление и декларацию нужно подавать и в случае изменения состава домохозяйства или перечня жилищно-коммунальных услуг.

Согласно действующим правилам, если заявление на назначение или продление субсидии подается в течение двух месяцев после начала отопительного или неотопительного сезона, выплату назначают с начала соответствующего сезона, но не ранее дня возникновения права на нее.

Именно поэтому гражданам, которые должны повторно подтверждать право на субсидию, рекомендуют подать документы до 1 июля. В таком случае выплаты будут назначены с 1 мая 2026 года — начала неотапливаемого сезона.

Подать заявление можно через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, центры предоставления административных услуг, уполномоченных представителей органов местного самоуправления, по почте или через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Напомним, что долг за коммуналку от 680 грн может стать причиной отказа в субсидии. В то же время украинцы могут сохранить право на помощь, если погасят задолженность, оформят ее реструктуризацию или обжалуют в суде.

Для большинства украинцев жилищные субсидии переназначают автоматически, однако размер выплат может меняться в зависимости от доходов семьи. После мартовской индексации пенсий и зарплат у части получателей помощь уменьшилась, а у других, наоборот, могла вырасти.