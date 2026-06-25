Шмыгаль предупредил украинцев, что следующая зима будет еще сложнее

Зима 2026/2027 будет жестче, чем прошлая, которая, как известно, ознаменовалась длительными отключениями света и тепла из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом во время Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске (Польша) зявил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Zaxid.net.

Он заверил, что правительство готовится к этому.

"Пытаемся оградить себя от дронов и атак", — добавил он.

Исходя из этого, министр призвал европейские страны ужесточить санкции против России, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Шмыгаль напомнил, что за последние пять лет Евросоюз значительно сократил энергозависимость от РФ:

"Почти все государства-члены ЕС диверсифицировали поставки газа и нефти. Это действительно поражает и это очень правильный шаг, ведь он усиливает давление на Россию и делает страны-члены менее зависимыми"

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Он считает, что дальше должен быть полный отказ ЕС от российских энергоносителей.

Кроме того, уверен политик, европейским странам необходимо постепенно вводить санкции против российской ядерной отрасли, ведь сейчас отдельные государства ЕС остаются зависимыми от российских ядерных технологий и топлива, а эта сфера приносит российскому бюджету около 200 млрд. евро.

Шмыгаль уверен, что уже первый этап таких санкций станет четким сигналом для России о том, что она лишится больших доходов.

Во время пребывания в Гданьске Шмыгаль подписал Дорожную карту сотрудничества между Украиной и Нидерландами в энергетической сфере, которая предусматривает, что Нидерланды выделят Украине 178 млн евро для подготовки к зиме и развитию распределенной генерации.

Также осенью Нидерланды передадут Украине декомиссированные газовые турбины, ранее работавшие на электростанциях или промышленных объектах, но выведенные из эксплуатации.

Общий вклад Нидерландов в Фонд поддержки энергетики уже превышает 100 млн евро. США внесли в него 175 млн евро, Швеция — 137 мл евро, Новрегия — 77 млн евро, Эстония — 2,125 млн евро, Исландия — 550 тыс. евро и Литва – 4 млн евро. Эти деньги будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее глава Минэнерго говорил, что для должной подготовки к отопительному сезону 2026/2027 годов Украине нужно не менее 5,4 млрд евро.

Напомним, какие регионы не успевают подготовиться к зиме.

Также сообщалось, что бывший министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан советует украинцам на следующую зиму заранее продумать варианты временного пребывания в местах с теплом и альтернативными источниками энергии.