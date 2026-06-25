Шмигаль попередив українців, що наступна зима буде ще складнішою

Зима 2026/2027 буде жорсткішою, ніж минула, що, як відомо, відзначилася тривалими відключеннями світла та опалення через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

Про це під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську (Польща) заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє Zaxid.net.

Він запевнив, що уряд готується до цього.

"Намагаємося захиститися від дронів та атак", — додав він.

Виходячи з цього, міністр закликав європейські країни посилити санкції проти Росії, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Шмигаль нагадав, що за останні п’ять років Євросоюз значно зменшив енергетичну залежність від РФ:

"Майже всі держави-члени ЄС диверсифікували постачання газу та нафти. Це справді вражає, і це дуже правильний крок, адже він посилює тиск на Росію та робить країни-члени менш залежними"

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Він вважає, що наступним кроком має стати повна відмова ЄС від російських енергоносіїв.

Крім того, на думку політика, європейським країнам необхідно поступово запроваджувати санкції проти російської ядерної галузі, адже наразі окремі держави ЄС залишаються залежними від російських ядерних технологій та палива, а ця сфера приносить російському бюджету близько 200 млрд євро.

Шмигаль упевнений, що вже перший етап таких санкцій стане чітким сигналом для Росії про те, що вона втратить значні доходи.

Під час перебування у Гданську Шмигаль підписав "Дорожню карту" співпраці між Україною та Нідерландами в енергетичній сфері, яка передбачає, що Нідерланди виділять Україні 178 млн євро на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації.

Також восени Нідерланди передадуть Україні списані газові турбіни, які раніше працювали на електростанціях або промислових об’єктах, але були виведені з експлуатації.

Загальний внесок Нідерландів у Фонд підтримки енергетики вже перевищує 100 млн євро. США внесли до нього 175 млн євро, Швеція — 137 млн євро, Норвегія — 77 млн євро, Естонія — 2,125 млн євро, Ісландія — 550 тис. євро та Литва — 4 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Раніше голова Міненерго заявляв, що для належної підготовки до опалювального сезону 2026/2027 років Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро.

Нагадаємо, які регіони не встигають підготуватися до зими.

Також повідомлялося, що колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан радить українцям на наступну зиму заздалегідь продумати варіанти тимчасового перебування в місцях, де є опалення та альтернативні джерела енергії.