"Жесткий график": Зеленский рассказал, какие регионы не успевают подготовиться к зиме

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по подготовке регионов Украины к зимнему отопительному сезону. В центре внимания была подготовка с точки зрения обеспечения безопасности объектов энерго- и теплоснабжения.

Зеленский напомнил, что каждый регион имеет четко утвержденный "план устойчивости", где указано, какие объекты надо восстановить в первую очередь, а также где нужно оборудовать дополнительную защиту. Об этом глава государства рассказал в Telegram.

Президент подчеркнул, что несмотря на установление жесткого дедлайна — 1 сентября — для всех регионов, не во всех областях ведется необходимая работа. В частности, он отметил, что нужно заключать договоры по выполнению необходимых работ.

Среди регионов, которые отстают от графика, Зеленский отметил Донецкую, Черниговскую, Полтавскую, Кировоградскую область, Запорожье, Херсон, Львовскую область и город Киев.

"В столице очевидно не хватает понимания, что следующей зимой достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения должны быть обеспечены для всех районов города. На Львовщине есть вопросы по нескольким энергообъектам, и надо, чтобы областная власть и правительственные структуры четко определили, кто именно должен отвечать за своевременное выполнение государственного задания", — отметил Зеленский.

Еще один вопрос подготовки к зиме — оборона прифронтовых регионов. Командование Воздушных сил получило поручение увеличить количество дронов-перехватчиков и тренировки экипажей, чтобы силы ПВО могли реагировать на все типы "Шахедов".

"Правительство Украины готово помогать регионам, которые в этом нуждаются и чьи запросы обоснованы. Отдельный перечень задач выполняет Агентство восстановления", — отметил Зеленский.

Ранее народный депутат Украины Алексей Кучеренко предупредил, что следующая зима для украинцев может оказаться значительно тяжелее, чем предыдущая — из-за проблем в энергетике и отсутствия четкой координации между властными структурами. Единственный фактор, который способен частично смягчить ситуацию, — это погода, ведь сильные морозы могут существенно обострить кризис.

Ранее, бывший министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан рассказывал, что даже несмотря на достаточные запасы газа и относительную стабильность энергосистемы, украинцам стоит заранее подготовиться к возможным перебоям зимой. По его словам, лучшее решение — продумать варианты, где можно будет временно находиться в тепле и иметь доступ к альтернативным источникам энергии.

В то же время, по мнению экс-министра охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины Юрия Костенко, Украина может столкнуться зимой не только с дефицитом газа и перебоями с отоплением, но и с угрозой значительно более серьезного масштаба — нарушением работы систем водоотведения.