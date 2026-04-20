"Жорсткий графік": Зеленський розповів, які регіони не встигають підготуватися до зими

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо підготовки регіонів України до зимового опалювального сезону. У центрі уваги була підготовка з точки зору забезпечення безпеки об'єктів енерго- та теплопостачання.

Зеленський нагадав, що кожен регіон має чітко затверджений "план стійкості", де вказано, які об'єкти треба відновити в першу чергу, а також де потрібно обладнати додатковий захист. Про це глава держави розповів у Telegram.

Президент наголосив, що попри встановлення жорсткого дедлайну — 1 вересня — для всіх регіонів, не у всіх областях ведеться необхідна робота. Зокрема, він наголосив, що потрібно укладати договори щодо виконання необхідних робіт.

Серед регіонів, які відстають від графіка, Зеленський відзначив Донеччину, Чернігівщину, Полтавщину, Кіровоградську область, Запоріжжя, Херсон, Львівщину та місто Київ.

"У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста. На Львівщині є питання по кількох енергообʼєктах, і треба, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання", — зазначив Зеленський.

Ще одне питання підготовки до зими — оборона прифронтових регіонів. Командування Повітряних сил отримало доручення збільшити кількість дронів-перехоплювачів та тренування екіпажів, аби сили ППО могли реагувати на всі типи "Шахедів".

"Уряд України готовий допомагати регіонам, які цього потребують та чиї запити обґрунтовані. Окремий перелік завдань виконує Агентство відновлення", — зазначив Зеленський.

Раніше народний депутат України Олексій Кучеренко попередив, що наступна зима для українців може виявитися значно важчою, ніж попередня — через проблеми в енергетиці та відсутність чіткої координації між владними структурами. Єдиний фактор, який здатен частково пом’якшити ситуацію, — це погода, адже сильні морози можуть суттєво загострити кризу.

Раніше, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан розповідав, що навіть попри достатні запаси газу та відносну стабільність енергосистеми, українцям варто заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв узимку. За його словами, найкраще рішення — продумати варіанти, де можна буде тимчасово перебувати в теплі та мати доступ до альтернативних джерел енергії.

Водночас, на думку, ексміністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Юрія Костенка, Україна може зіткнутися взимку не лише з дефіцитом газу та перебоями з опаленням, а й із загрозою значно серйознішого масштабу — порушенням роботи систем водовідведення.