Следующая зима будет сложной: в Раде перечислили города, которые окажутся под наибольшей угрозой

Предстоящий отопительный сезон в Украине может оказаться крайне напряженным из-за угрозы новых атак по энергетической инфраструктуре. Наибольший риск, по оценкам экспертов, сосредотачивается в крупных городах, где система энергообеспечения является наиболее уязвимой.

Как отметил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире "Ранок.LIVE", российская армия продолжает целенаправленно бить по объектам энергетики, делая ставку именно на мегаполисы. По его словам, в зоне повышенной опасности находятся Киев, Харьков, Днепр и Одесса. Именно эти города, по его убеждению, рассматриваются врагом как ключевые цели для ударов по критической инфраструктуре.

Особое внимание депутат уделил ситуации в столице, поскольку Киев в значительной степени держится на работе трех теплоэлектроцентралей, которые обеспечивают город и теплом, и электроэнергией. В то же время эти объекты уже получили повреждения, и их восстановление требует времени, что делает энергосистему города уязвимой к новым атакам.

"По моему мнению, следующая зима будет непростой. Она точно будет сложной, ведь россияне не останавливаются и методично уничтожают нашу инфраструктуру. Самая тяжелая ситуация может сложиться в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе, поскольку враг сосредоточил свои усилия именно на этих городах. Мы также хорошо понимаем, что Киев в значительной степени зависит от работы трех теплоэлектроцентралей, которые обеспечивают город и теплом, и электроэнергией. В то же время эти объекты уже получили серьезные повреждения, и их восстановление требует времени", — отметил он.

Также Нагорняк подчеркнул, что даже самые мощные системы противовоздушной обороны не способны гарантировать полную защиту от массированных обстрелов. При таком количестве воздушных целей, которое применяет Россия, ни одна страна не смогла бы избежать поражений инфраструктуры.

В этом контексте он призвал к более взвешенному подходу в подготовке к зиме. По его мнению, нынешняя стратегия, когда ресурсы распределяются по всей стране, может оказаться неэффективной.

Парламентарий убежден, что основные усилия следует сосредоточить на городах, которые регулярно подвергаются обстрелам, а также на стратегически важных центрах — прежде всего Киеве и Днепре. Последний, по его словам, имеет значение не только как прифронтовой город, но и как важный производственный центр, работающий на нужды обороны.

В то же время относительно спокойные регионы, такие как западные области, по его мнению, могут обойтись без такого же уровня внимания в краткосрочной перспективе.

"Сегодня чрезвычайно сложно одновременно обеспечить надежную защиту для всей страны — от Львовщины и Закарпатья до Черновицкой области. Поэтому, по моему мнению, основное внимание стоит сосредоточить на прифронтовых регионах, которые подвергаются наиболее частым атакам, а также на крупных городах, в частности Киеве. В то же время относительно безопасные области Запада могут потребовать меньшей концентрации ресурсов. Зато именно столица должна стать приоритетом для финансирования, ведь это ключевой центр страны. Так же и Днепр — как прифронтовой город и важный производственный хаб, работающий, в частности, на нужды обороны", — подчеркнул он.

В целом, по мнению нардепа, следующая зима, скорее всего, будет непростой, и то, насколько страна сможет пройти этот период, будет зависеть от того, насколько правильно государство расставит приоритеты в защите и восстановлении энергетики.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко заявлял в комментарии "КШДУ Media", что следующая зима может быть сложнее из-за проблем в энергетике и слабой координации власти. Однако ситуацию частично может смягчить только теплая погода, тогда как морозы способны ее существенно ухудшить.

Также Фокус писал, что в Киеве рассматривают возможность создания альтернативной системы теплоснабжения для около 1200 домов на левом берегу, которые ранее обслуживала Дарницкая ТЭЦ.