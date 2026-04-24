Восстановить Дарницкую ТЭЦ вовремя невозможно: где в Киеве может не быть отопления зимой, — нардеп

В Киеве рассматривают план с тем, чтобы создать альтернативную систему теплоснабжения к домам, которые ранее отапливались от Дарницкой ТЭЦ, заявил нардеп Кучеренко. При этом реализовать ее до начала отопительного сезона почти невозможно.

Речь идет о теплообеспечении 1200 домов на левом берегу Киева. Об этом народный депутат фракции "Батькивщина", первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко написал в своем Telegram.

По его словам, восстановление Дарницкой ТЭЦ и установка модульных котельных является планом, который невозможно реализовать. Причины нардеп назвал две — сложные согласительные процедуры и отсутствие необходимой инфраструктуры.

"Агентство предлагает сделать, условно говоря, альтернативную систему теплообеспечения этого микрорайона вокруг Дарницкой ТЭЦ. Это примерно 1200 многоквартирных домов. Он предлагает сделать там эти блочные котельные. Я вам гарантирую: абсолютно ничего до начала этого отопительного сезона в Киеве невозможно реализовать", — заявил Кучеренко.

По его словам, чтобы реализовать этот проект, необходимо пройти сложную согласительную процедуру, отвести землю под это и подвести газовые сети.

Отдельно он обратил внимание на то, что правительство не может принимать решения без согласования с Киевской городской администрацией и городским советом, поскольку ключевые объекты — теплосети, ТЭЦ и инфраструктура — или коммунальные, или частично приватизированы.

Разрушение Дарницкой ТЭЦ в Киеве — что известно

Напомним, о том, что в Киеве критически повреждена Дарницкая ТЭЦ после вражеского удара 3 февраля, сообщал городской голова Виталий Кличко. по выводам специалистов, при условии отсутствия новых ударов отремонтировать объект можно будет не ранее, чем через два месяца, и к тому времени восстановить теплоснабжение в домах невозможно.

Журналисты ЭП составили карту домов, которые остались без отопления до конца зимы из-за повреждения ТЭЦ-4. Тепла нет в более 1 100 многоэтажек на левом берегу.

В то же время 9 февраля стало известно, что в столичном жилом массиве Троещина, который в результате массивных ракетно-дронных российских атак остался без отопления в сильные морозы, в квартиры жителей вернулось тепло.

3 февраля министр энергетики Шмыгаль показал последствия разрушения ТЭЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте. А впоследствии вице-премьер Алексей Кулеба сообщил, что российские оккупанты в ночь на 3 января целенаправленно били по той части ТЭЦ, которая отвечает за теплоснабжение. По ТЭЦ-4 в Киеве прилетело 5 ракет.

Напомним, 1 февраля издание "РБК-Украина" со ссылкой на проинформированные источники сообщило, что после ударов 9 и 13 января, которые, среди прочего, были нацелены на критические объекты столицы, Киев потерял одну из ТЭЦ.

Впоследствии директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что восстановление Дарницкой теплоэлектроцентрали, которая была разрушена ударами российских оккупантов, будет длительным и дорогим процессом. Он выразил сомнения, что восстановить ТЭЦ удастся до следующего отопительного сезона.