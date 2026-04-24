Відновити Дарницьку ТЕЦ вчасно неможливо: де в Києві може не бути опалення взимку, — нардеп

У Києві розглядають план із тим, щоб створити альтернативну систему теплопостачання до будинків, які раніше опалювалися від Дарницької ТЕЦ, заявив нардеп Кучеренко. Водночас реалізувати її до початку опалювального сезону майже неможливо.

Йдеться про теплозабезпечення 1200 будинків на лівому березі Києва. Про це народний депутат фракції "Батьківщина", перший заступник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко написав у своєму Telegram.

За його словами, відновлення Дарницької ТЕЦ та встановлення модульних котелень є планом, який неможливо реалізувати. Причини нардеп назвав дві — складні погоджувальні процедури та відсутність необхідної інфраструктури.

"Агенція пропонує зробити, умовно кажучи, альтернативну систему теплозабезпечення оцього мікрорайону навколо Дарницької ТЕЦ. Це приблизно 1200 багатоквартирних будинків. Він пропонує зробити там оці блочні котельні. Я вам гарантую: абсолютно нічого до початку цього опалювального сезону в Києві неможливо реалізувати", — заявив Кучеренко.

За його словами, аби реалізувати цей проєкт, необходимо пройти складну погоджувальну процедуру, відвести землю під це та підвести газові мережі.

Окремо він звернув увагу на те, що уряд не може ухвалювати рішення без погодження з Київською міською адміністрацією та міською радою, оскільки ключові об’єкти — тепломережі, ТЕЦ та інфраструктура — або комунальні, або частково приватизовані.

Руйнування Дарницької ТЕЦ у Києві — що відомо

Нагадаємо, про те, що у Києві критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ після ворожого удару 3 лютого, повідомляв міський голова Віталій Кличко. за висновками фахівців, за умови відсутності нових ударів відремонтувати об'єкт можна буде не раніше, ніж за два місяці, і до того часу відновити теплопостачання в будинках неможливо.

Журналісти ЕП склали мапу будинків, які лишилися без опалення до кінця зими через пошкодження ТЕЦ-4. Тепла немає у понад 1 100 багатоповерхівок на лівому березі.

Водночас 9 лютого стало відомо, що у столичному житловому масиві Троєщина, який унаслідок масивних ракетно-дронових російських атак залишився без опалення в люті морози, до квартир мешканців повернулося тепло.

3 лютого міністр енергетики Шмигаль показав наслідки руйнування ТЕЦ-4 генсеку НАТО Марку Рютте. А згодом віцепрем'єр Олексій Кулеба повідомив, що російські окупанти в ніч на 3 січня цілеспрямовано били по тій частині ТЕЦ, яка відповідає за теплопостачання. По ТЕЦ-4 у Києві прилетіло 5 ракет.

Нагадаємо, 1 лютого видання "РБК-Україна" із посиланням на проінформовані джерела повідомило, що після ударів 9 та 13 січня, які, серед іншого, були націлені на критичні об'єкти столиці, Київ втратив одну з ТЕЦ.

Згодом директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що відновлення Дарницької теплоелектроцентралі, яка була зруйнована ударами російських окупантів, буде тривалим та дорогим процесом. Він висловив сумніви, що відновити ТЕЦ вдасться до наступного опалювального сезону.