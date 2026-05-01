Наступна зима буде складною: у Раді перелічили міста, які опиняться під найбільшою загрозою

Майбутній опалювальний сезон в Україні може виявитися вкрай напруженим через загрозу нових атак по енергетичній інфраструктурі. Найбільший ризик, за оцінками експертів, зосереджується у великих містах, де система енергозабезпечення є найбільш вразливою.

Як зазначив народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі "Ранок.LIVE", російська армія продовжує цілеспрямовано бити по об’єктах енергетики, роблячи ставку саме на мегаполіси. За його словами, у зоні підвищеної небезпеки перебувають Київ, Харків, Дніпро та Одеса. Саме ці міста, на його переконання, розглядаються ворогом як ключові цілі для ударів по критичній інфраструктурі.

Особливу увагу депутат приділив ситуації в столиці, оскільки Київ значною мірою тримається на роботі трьох теплоелектроцентралей, які забезпечують місто і теплом, і електроенергією. Водночас ці об’єкти вже зазнали пошкоджень, і їх відновлення потребує часу, що робить енергосистему міста вразливою до нових атак.

"На мою думку, наступна зима буде непростою. Вона точно буде складною, адже росіяни не зупиняються і методично знищують нашу інфраструктуру. Найважча ситуація може скластися в Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі, оскільки ворог зосередив свої зусилля саме на цих містах. Ми також добре розуміємо, що Київ значною мірою залежить від роботи трьох теплоелектроцентралей, які забезпечують місто і теплом, і електроенергією. Водночас ці об’єкти вже зазнали серйозних пошкоджень, і їх відновлення потребує часу", — зазначив він.

Також Нагорняк підкреслив, що навіть найпотужніші системи протиповітряної оборони не здатні гарантувати повний захист від масованих обстрілів. За такої кількості повітряних цілей, яку застосовує Росія, жодна країна не змогла б уникнути уражень інфраструктури.

У цьому контексті він закликав до більш зваженого підходу у підготовці до зими. На його думку, нинішня стратегія, коли ресурси розподіляються по всій країні, може виявитися неефективною.

Парламентар переконаний, що основні зусилля слід зосередити на містах, які регулярно зазнають обстрілів, а також на стратегічно важливих центрах — передусім Києві та Дніпрі. Останній, за його словами, має значення не лише як прифронтове місто, а й як важливий виробничий осередок, який працює на потреби оборони.

Водночас відносно спокійніші регіони, такі як західні області, на його думку, можуть обійтися без такого ж рівня уваги в короткостроковій перспективі.

"Сьогодні надзвичайно складно одночасно забезпечити надійний захист для всієї країни — від Львівщини й Закарпаття до Чернівецької області. Тому, на мою думку, основну увагу варто зосередити на прифронтових регіонах, які зазнають найчастіших атак, а також на великих містах, зокрема Києві. Водночас відносно безпечніші області Заходу можуть потребувати меншої концентрації ресурсів. Натомість саме столиця має стати пріоритетом для фінансування, адже це ключовий центр країни. Так само і Дніпро — як прифронтове місто та важливий виробничий хаб, що працює, зокрема, на потреби оборони", — наголосив він.

В цілому, на думку нардепа, наступна зима, найімовірніше, буде непростою, і те, наскільки країна зможе пройти цей період, залежатиме від того, наскільки правильно держава розставить пріоритети у захисті та відновленні енергетики.

Раніше нардеп Олексій Кучеренко заявляв у коментарі "КШДУ Media", що наступна зима може бути складнішою через проблеми в енергетиці та слабку координацію влади. Однак ситуацію частково може пом’якшити лише тепла погода, тоді як морози здатні її суттєво погіршити.

