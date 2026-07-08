Будут ли украинцы зимой обеспечены светом и теплом, зависит не только от работы энергетиков, но и от того, смогут ли громады реализовать планы по обеспечению устойчивости. Эксперты предупреждают, что подготовка сопровождается рядом системных проблем.

В этом году подготовка к зиме включает не только ремонт котельных и теплосетей, но и развитие распределенной генерации, установку резервных источников питания и защиту критически важной инфраструктуры от новых российских атак. В то же время до начала отопительного сезона ещё необходимо завершить десятки ключевых проектов , а их реализацию могут затруднить недостаток финансирования, дефицит кадров, бюрократические процедуры и проблемы с координацией между различными уровнями власти.

Фокус выяснил, на каком этапе находится подготовка страны к зиме, какие риски остаются и какой сценарий прохождения отопительного сезона эксперты считают наиболее вероятным.

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Как Украина готовится к зиме: на что правительство выделяет средства

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила , что после внесения изменений в государственный бюджет на реализацию План устойчивого развития регионов было выделено 67,8 млрд грн. Еще 9,6 млрд грн на эти нужды выделили местные бюджеты, а правительство продолжает работать над привлечением дополнительного международного финансирования.

К ключевым мерам по подготовке к осенне-зимнему периоду относятся:

67,8 млрд грн из государственного бюджета и 9,6 млрд грн из местных бюджетов направлено на реализацию План устойчивого развития регионов;

для крупного и среднего бизнеса действует программа поддержки проектов распределенной генерации под 10% годовых с максимальной суммой финансирования до 25 млн евро;

для малого и среднего бизнеса доступны кредиты по программе "5-7-9" до 250 млн грн, параметры которой изменены для стимулирования создания новых генерирующих мощностей в энергодефицитных регионах;

предприниматели также могут получить до 10 млн грн под 0% на приобретение генераторов и газовых установок;

правительство запускает новые конкурсы на строительство 1505 МВт генерирующих мощностей;

в рамках программы "СветДом" поддержку уже получили более 2 тысяч многоквартирных домов, а до конца года ее планируют расширить до 3,6 тысячи домов.

По словам Свириденко, эти меры призваны укрепить энергетическую устойчивость регионов и обеспечить более надежное прохождение предстоящего отопительного сезона.

Громады приступают к реализации планов обеспечения устойчивости

Подготовка к новому отопительному сезону направлена не только на ремонт сетей, но и на повышение устойчивости критически важной инфраструктуры на случай новых российских атак.

По словами вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, в регионах продолжается подготовка тысяч объектов. В частности, обеспечивается техническая готовность более 41 тысячи жилых домов, более 6,5 тысячи объектов социальной сферы, более 5,2 тысячи котельных и около 5,2 тысячи километров тепловых сетей.

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Особое внимание уделяется защите критически важной инфраструктуры. По словам Кулебы, меры по повышению устойчивости охватывают 576 объектов энергетики, жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры, а на 110 объектах работы уже завершены.

Параллельно с этим государство наращивает резервные источники энергоснабжения. Для этого устанавливаются когенерационные установки, блочно-модульные котельные и генераторы. На эти меры уже выделено более 4,5 млрд грн, а резервными источниками питания обеспечены почти 77% предприятий тепло- и водоснабжения.

Что может помешать реализации планов по обеспечению устойчивости

Несмотря на масштабную подготовку к новому отопительному сезону, оценивать готовность страны в процентах пока преждевременно.

Такое мнение в комментарии Фокусу высказал эксперт по энергетическим вопросам, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, промежуточные показатели не отражают реального положения дел, ведь большинство ключевых мероприятий должны быть завершены только осенью.

"Если дом построен на 90 %, но без крыши, жить в нём невозможно. То же самое и с подготовкой к зиме: пока все критически важные работы не завершены, говорить о проценте готовности не имеет смысла", — объясняет эксперт.

Первой и самой серьезной проблемой Рябцев называет недостаток финансирования. По его словам, для реализации комплексных планов по обеспечению устойчивости необходимо около 278 млрд грн, тогда как нынешние объемы подтвержденного финансирования покрывают лишь часть этой потребности.

Вторым вызовом эксперт считает нехватку времени. От проектирования до монтажа и подключения когенерационной установки или другого энергетического оборудования может пройти от шести месяцев до года. Поэтому проекты, которые еще не заключены в контракт, вряд ли удастся реализовать до начала отопительного сезона.

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Еще одна проблема — отсутствие четкого распределения ответственности между различными органами власти. По словам Рябцева, это уже проявилось в ходе подготовки Киева к зиме, когда между правительством и городскими властями возникли споры по поводу реализации отдельных мер.

"Пока не будет введена персональная ответственность за выполнение каждого пункта плана, темпы подготовки будут оставаться неудовлетворительными", — отмечает эксперт.

Кроме того, Рябцев обращает внимание на нехватку квалифицированных кадров и специализированной техники. По его словам, в Украине уже заказаны и поставлены когенерационные установки, однако во многих общинах их не могут оперативно смонтировать и подключить из-за нехватки специалистов. Также не хватает мобильных кранов для установки защитных конструкций над энергетическими объектами и другой техники, необходимой как для строительства, так и для ликвидации последствий российских атак.

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Какой сценарий зимы наиболее вероятен

По мнению Геннадия Рябцева, на данный момент наиболее вероятным является базовый сценарий прохождения отопительного сезона. Он предполагает отсутствие длительных отключений электроэнергии, хотя в отдельные часы пиковой нагрузки возможен кратковременный дефицит мощности.

"Базовый сценарий — это когда не будет длительных ограничений энергопотребления. Но для этого необходимо завершить все приоритетные работы до начала отопительного сезона", — отметил эксперт.

В то же время, по словам Рябцева, реализация базового сценария будет зависеть не только от темпов подготовки регионов, но и от обстановки в сфере безопасности. Если Россия продолжит массированные удары по энергетической инфраструктуре, а украинская противовоздушная оборона не будет располагать достаточными средствами для перехвата баллистических ракет и других высокоскоростных целей, даже восстановленные энергетические объекты могут вновь подвергнуться повреждениям.

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В качестве примера эксперт привёл Киев, где после массированной российской атаки 9 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением в части города. По мнению Рябцева, этот случай демонстрирует, что успешное прохождение отопительного сезона будет зависеть не только от выполнения планов по обеспечению устойчивости, но и от способности Украины защитить энергетическую систему от новых атак.