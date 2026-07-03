В Украине штрафуют за батареи: одна ошибка при ремонте может дорого обойтись

Самовольная замена батареи или вмешательство в систему внутренного отопления здания может повлечь за собой штраф, обязанность восстановить систему за свой счет и возместить причиненный ущерб.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Хотя батареи и расположены внутри квартиры, стояки и сети, обеспечивающие теплом другие квартиры, относятся к общему имуществу совладельцев дома.

К наиболее распространенным нарушениям относятся установка дополнительных запорных кранов на стояках, перенос труб отопления, изменение их диаметра и другие вмешательства в общедомовые коммуникации без согласования. Из-за этого может нарушиться циркуляция теплоносителя, ухудшиться отопление у соседей или возникнуть аварийная ситуация.

Если в ходе проверки будет выявлено самовольное переоборудование, владельца могут обязать восстановить систему в прежнее состояние за свой счет. Кроме того, статья 150 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за самовольное переоборудование жилых помещений.

Відео дня

Если в результате незаконного вмешательства будет повреждено общее имущество или затоплены соседи, владельцу также придется возместить весь ущерб. Как отмечают специалисты, чтобы избежать таких последствий, замену батарей следует согласовывать с управляющим дома, ОСМД или теплоснабжающей организацией.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев могут оштрафовать за самовольную замену газового котла на более мощный, установку дополнительных газовых приборов или другие нарушения правил пользования газом. В отдельных случаях сумма доначислений может достигать около 40 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты об ужесточении ответственности за нарушение правил обращения с отходами. Документы предусматривают значительное повышение штрафов за загрязнение окружающей среды, а также введение более строгих уголовных наказаний за отдельные экологические правонарушения.