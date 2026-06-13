Штрафы вырастут в разы: за что украинцам может грозить штраф до 51 тыс. грн

В Украине планируют ужесточить штрафы за мусор в лесу или "посадке".

В Украине планируют существенно ужесточить ответственность, в частности штрафные санкции и не только, за незаконное обращение с отходами, создание стихийных свалок и загрязнение окружающей среды. Соответствующие законопроекты №15325 и №15327 уже зарегистрированы в Верховной Раде.

Документы предусматривают обновление административной и уголовной ответственности в сфере управления отходами в соответствии с европейскими стандартами.

Суммы штрафов, которые планируется ввести в Украине

В частности, за загрязнение земель, лесов и почв отходами штрафы могут увеличиться до 51 тысячи гривен. Такое наказание предлагается применять в случаях повторных нарушений или если действия нанесли значительный ущерб окружающей среде.

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Для граждан штрафы за мусор могут составлять от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. грн, а для должностных лиц и предпринимателей — от 13,6 тыс. до 17 тыс. грн. В случае повторного нарушения санкции будут увеличиваться до 15,3 тыс. грн для граждан и до 51 тыс. грн для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей.

За что ещё могут наказать

В документах также предлагается ввести ответственность за:

непредставление декларации об отходах;

отсутствие плана управления отходами;

работа с отходами без необходимых разрешений;

нарушение условий таких разрешений;

непринятие мер по ликвидации стихийных свалок;

отсутствие учета бесхозных отходов и свалок.

Отдельные штрафы за мусор предусмотрены для представителей органов местного самоуправления и местных администраций, если они не обеспечат ликвидацию нелегальных свалок на подконтрольных территориях.

Штрафы за мусор, вероятно, будут ужесточены Фото: Freepik

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Второй законопроект предусматривает ужесточение уголовной ответственности за экологические преступления. В частности, предлагается ввести новую статью о нарушении правил обращения с отходами.

Если незаконные действия создали угрозу для жизни людей или окружающей среды, наказание может составлять от трех до пяти лет лишения свободы. За повторные нарушения, действия группой лиц или причинение существенного ущерба окружающей среде срок лишения свободы может увеличиться до семи лет.

В случаях, когда нарушения привели к гибели людей, чрезвычайной экологической ситуации или иным тяжким последствиям, максимальное наказание может составлять до 10 лет лишения свободы.

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Новые правила должны помочь бороться с несанкционированными свалками, усилить контроль за отходами и привести украинское законодательство в соответствие с требованиями Европейского Союза.

Напомним, мошенники начали массово рассылать водителям поддельные сообщения о якобы неоплаченных штрафах за нарушение ПДД. В таких сообщениях содержатся ссылки на поддельные сайты, где злоумышленники пытаются получить доступ к банковским данным и похитить средства пользователей.