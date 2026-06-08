Владельцам газовых котлов грозят большие штрафы: кого могут заставить платить 40 тыс. грн

Украинцев могут оштрафовать за несанкционированную замену газового котла на более мощный или установку дополнительных газовых приборов. В некоторых случаях сумма доначислений может составлять около 40 тысяч гривен.

Потребителей могут оштрафовать за самовольную замену газовой плиты или котла, вмешательство в работу счетчика, превышение мощности газовых приборов и тому подобное. Размер штрафов зависит от вида нарушения и может составлять от нескольких тысяч до более 100 тыс. грн. Об этом напоминают в профильном издании отрасли "ГазПравда".

Так, в частности, за самовольное использование газа предусмотрен административный штраф. Согласно статье 103 КУоАП, штраф составляет от 10 до 100 необлагаемых минимумов (то есть от 170 до 1700 грн).

Штраф за превышение мощности

Одним из распространенных нарушений является превышение мощности приборов. Это происходит, когда потребитель без согласования заменяет газовый котел на более мощный или устанавливает дополнительные газовые приборы. В результате превышается диапазон вычисления газового счетчика.

Відео дня

В таком случае потребитель должен компенсировать объем неучтенного газа. Его рассчитывают из 70% предельных объемов потребления газа населением с учетом всех газовых приборов и устройств максимум за последние шесть месяцев. В то же время этот период может быть меньше и определяться со дня последнего контрольного снятия показателей, проверки или осмотра счетчика.

За самовольное использование газа предусмотрен административный штраф Фото: Из открытых источников

Как определить сумму доначислений — пример расчета

На примере дома площадью 100 квадратных метров, где установлены двухконтурный газовый котел и газовая плита и проживают четыре человека, сумма доначисления за шесть месяцев может составить около 40 тыс. грн. Расчет производится по действующей цене газа 7,96 грн за кубометр с применением норм потребления, предусмотренных Кодексом газораспределительных сетей.

Точную сумму, которую придется оплатить, определяет представитель оператора газораспределительной сети после установления нарушения.

Сейчас для бытовых потребителей в Украине сохраняется фиксированная цена на газ. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины", которые составляют большинство домохозяйств страны, и в дальнейшем платят 7,96 гривны за кубометр газа.

В то же время эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко ранее предполагал, что в течение этого года тарифы на газ, отопление и горячую воду могут пересмотреть.

Он объяснял, что на это могут повлиять рост цен на энергоресурсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, невыполнение программы "20/20" по увеличению добычи газа и существенные повреждения газодобывающей инфраструктуры.