Власникам газових котлів загрожують великі штрафи: кого можуть змусити платити 40 тис. грн

Українців можуть оштрафувати за несанкціоновану заміну газового котла на більш потужний або встановлення додаткових газових приладів. У деяких випадках сума донарахувань може становити близько 40 тисяч гривень.

Споживачів можуть оштрафувати за самовільну заміну газової плити чи котла, втручання в роботу лічильника, перевищення потужності газових приладів тощо. Розмір штрафів залежить від виду порушення і може становити від кількох тисяч до понад 100 тис. грн. Про це нагадують у профільному виданні галузі "ГазПравда".

Так, зокрема, за самовільне використання газу передбачений адміністративний штраф. Згідно зі статтею 103 КУпАП, штраф становить від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів (тобто від 170 до 1700 грн).

Штраф за перевищення потужності

Одним із поширених порушень є перевищення потужності приладів. Це відбувається, коли споживач без погодження замінює газовий котел на потужніший або встановлює додаткові газові прилади. У результаті перевищується діапазон обчислення газового лічильника.

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У цьому разі споживач має компенсувати обсяг необлікованого газу. Його розраховують із 70% граничних обсягів споживання газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв максимум за останні шість місяців. Водночас цей період може бути меншим і визначатися від дня останнього контрольного зняття показників, перевірки або огляду лічильника.

За самовільне використання газу передбачений адміністративний штраф Фото: З відкритих джерел

Як визначити суму донарахувань — приклад розрахунку

На прикладі будинку площею 100 квадратних метрів, де встановлені двоконтурний газовий котел і газова плита та проживають чотири людини, сума донарахування за шість місяців може становити близько 40 тис. грн. Розрахунок проводиться за чинною ціною газу 7,96 грн за кубометр із застосуванням норм споживання, передбачених Кодексом газорозподільних мереж.

Точну суму, яку доведеться сплатити, визначає представник оператора газорозподільної мережі після встановлення порушення.

Наразі для побутових споживачів в Україні зберігається фіксована ціна на газ. Клієнти ГК "Нафтогаз України", які становлять більшість домогосподарств країни, і надалі платять 7,96 гривні за кубометр газу.

Водночас експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко раніше припускав, що протягом цього року тарифи на газ, опалення та гарячу воду можуть переглянути.

Він пояснював, що на це можуть вплинути зростання цін на енергоресурси через загострення ситуації на Близькому Сході, невиконання програми "20/20" щодо збільшення видобутку газу та суттєві пошкодження газовидобувної інфраструктури.