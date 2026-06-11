Штрафы уже не спасут: после смертельного ДТП в Киеве для водителей готовят более жесткие наказания

После смертельной аварии, произошедшей в Киеве 5 июня правительство решило ввести более жесткие наказания за нарушение правил дорожного движения. И как отмечают эксперты 180 грн штрфа — "больше не спасут".

В частности, как пишет издание "Телеграф", после резонансного ДТП выяснилось, что водитель, который стал его участником, ранее неоднократно получал штрафы за превышение скорости. Впрочем, это не помешало ему продолжать нарушать ПДД.

После этой трагедии в правительстве заговорили о необходимости пересмотреть подход к ответственности на дорогах. Речь идет не только об увеличении штрафов, но и о наказании для водителей, которые регулярно игнорируют правила и накапливают десятки нарушений.

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Одну из идей предложил министр внутренних дел Игорь Клименко. Так, чиновник предложил, что за систематическое превышение скорости водители могут терять право управления транспортом. По его словам, если человек десятки раз попадает на камеры автофиксации из-за одного и того же нарушения, нынешние штрафы уже не работают как сдерживающий фактор.

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Вместе с этим снова заговорили о введении балльной системы. В общем, такая практика действует во многих европейских странах: за каждое нарушение водитель получает штрафные баллы, а после достижения определенного лимита может временно остаться без удостоверения.

Впрочем, эксперты обращают внимание, что проблема украинских дорог заключается не только в небольших штрафах. Как объясняет эксперт по безопасности дорожного движения Виктор Загреба, в Украине до сих пор нет эффективной системы контроля, которая бы заставляла водителей соблюдать правила.

По его словам, многие просто не боятся наказания. Кроме того, камер автофиксации относительно немного, а места их расположения давно известны водителям. В результате люди притормаживают перед камерами, а потом снова разгоняются. Для сравнения, во многих странах Европы используют мобильные комплексы контроля скорости, которые могут появляться в разных местах без предупреждения.

По его мнению, даже значительное повышение штрафов само по себе ситуацию не исправит. Если водитель уверен, что его вряд ли поймают, размер наказания отходит на второй план. Именно поэтому важны не только санкции, но и контроль за их выполнением.

Также Виктор Загреба раскритиковал действующую систему штрафов за превышение скорости.

"У нас штраф за нарушение скорости на 40 или даже на 49 км/ч — 180 грн после скидки. Это просто смешной штраф", — подчеркнул он.

Кроме того, нынешняя система практически не учитывает, насколько сильно была превышена скорость, при том, что разница между движением на 60, 90 или 140 километров в час может быть критической с точки зрения последствий аварии. Именно поэтому в большинстве европейских стран наказание увеличивается постепенно в зависимости от уровня превышения.

Также, как пишет издание, уже несколько лет в Верховной Раде лежат законопроекты, которые предлагают жестче наказывать водителей-рецидивистов. Один из вариантов предусматривает лишение прав после нескольких серьезных нарушений, даже если они разные. Например, если водитель несколько раз проехал на красный свет, нарушил правила на пешеходном переходе или пересек сплошную линию разметки.

И все же, по мнению специалистов, в частности автоюриста Александра Швеца, балльная система может стать одним из самых реальных вариантов изменений. так, водители будут накапливать штрафные баллы в течение года, а после достижения определенного порога их права могут временно приостанавливать.

А вот первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук убежден, что решить проблему только новыми штрафами не удастся. Зато необходимы комплексные изменения, которые будут касаться не только наказания, но и развития систем видеофиксации, работы полиции и общей безопасности на дорогах.

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня — что об этом известно

Напомним, 5 июня в Соломенском районе Киева произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes на большой скорости не справился с управлением на Чоколовском бульваре, выехал за пределы проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход.

В результате этого жуткого ДТП погибли четыре человека, которые находились в подземном переходе. Среди жертв — 12-летний мальчик, воспитательница детского сада и двое полицейских, которые на момент трагедии находились при исполнении служебных обязанностей.

Уже 8 июня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю Павлу Плешивцеву, которого подозревают в совершении смертельного ДТП на Караваевых Дачах. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил мужчину под стражу на два месяца без права внесения залога.