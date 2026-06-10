Женщина "не имела шансов", а мальчик погиб возле дома: СМИ раскрыли новые подробности ДТП в Киеве

В результате жуткого ДТП, которое произошло 5 июня на Соломенке в Киеве, погибли четыре человека, которые в тот момент находились в подземном переходе и даже не подозревали, что через мгновение их жизни оборвутся. Самой молодой жертвой трагедии стал 12-летний мальчик, который возвращался домой после последнего учебного дня в школе.

Как говорится в материале издания "ТСН", в деле постепенно появляются новые детали, которые ставят под сомнение первоначальную версию защиты водителя о якобы внезапной потере сознания за рулем. Ключевыми стали показания пассажирки автомобиля — единственной прямой очевидцы событий в салоне, которая выжила, но получила травмы и уже дала показания следователям.

В частности, смертельная авария произошла 5 июня, в пятницу, в Соломенском районе. За считанные секунды автомобиль потерял управление, на большой скорости пробил бетонный отбойник и вылетел в подземный переход, где в тот момент находились пешеходы. Шансов избежать удара у людей практически не было.

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В результате ДТП погибли 4 человека, и самой молодой жертвой стал 12-летний Григорий-Федор. Как узнали журналисты, в тот день мальчик возвращался домой после последнего учебного дня в школе. В целом, ученику оставалось буквально несколько сотен метров до дома, и семья уже ждала его возвращения. По словам родных, мальчик увлекался точными науками и планировал продолжить обучение в специализированной математической школе.

Из-за того, что ребенок не появился в обычное время, его семья начала беспокоиться, а впоследствии получили страшную весть от полиции.

Стоит заметить, что батко мальчика является военным, и по состоянию на момент трагедии он находился на службе. В частности, о гибели сына ему сообщили во время телефонного разговора. По его словам, пережитый шок стал одним из самых тяжелых испытаний в его жизни.

Жертвами ДТП в Киеве 5 июня стал 12-летний мальчик и воспитательница Фото: ТСН

Еще одна погибшая — 47-летняя воспитательница детского сада Ирина Лазарева. Она возвращалась с работы по тому же маршруту и оказалась в эпицентре смертельного удара. По словам знакомых, женщина самостоятельно воспитывала сына с инвалидностью и постоянно совмещала работу с уходом за ребенком, часто спешила домой даже в короткие перерывы.

Также в результате этого страшного ДТП погибли двое полицейских — 25-летний старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и 20-летний лейтенант Денис Будченко. Они находились в подземном переходе во время выполнения служебных обязанностей и стали жертвами наезда автомобиля.

В результате этого страшного ДТП в Киеве погибли двое полицейских Фото: ТСН

Пассажирка Mercedes-Benz дала показания по аварии — она не подтвердила версию о "потере сознания"

По данным следствия, за рулем Mercedes, который унес жизни 4 киевлян, находился 49-летний Павел Плешивцев. После аварии он заявил, что якобы потерял сознание во время движения и случайно нажал на педаль газа. Подобную версию озвучивала и его защита, не исключая также возможных технических неисправностей автомобиля.

Впрочем, в прокуратуре отмечают, что пока никаких подтверждений этим утверждениям нет. Более того, продолжается техническая экспертиза транспортного средства, а следователи изучают все обстоятельства аварии.

Однако, новое развитие дело получило после появления показаний пассажирки, которая находилась в салоне автомобиля в момент ДТП. Несмотря на полученные травмы, женщина уже дала показания правоохранителям. По информации источников ТСН, она сообщила, что водитель перед аварией демонстрировал агрессивный стиль управления и пытался "произвести впечатление" своими навыками скоростной езды.

Более того, по информации прокуратуры, мужчина, который был за рулем, неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и уже был участником нескольких дорожно-транспортных происшествий. Только с начала этого года зафиксировано две аварии с его участием.

Сейчас же суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Также на эту трагедию отреагировали и в правительстве. В частности, чиновники заговорили о том, что правила для водителей, которые систематически нарушают скоростной режим, могут стать значительно жестче — с большими штрафами и сильным контролем.

Между тем семьи погибших сейчас держатся вместе и готовятся к судебному процессу. К примеру, по мнению отца мальчика, который служит в ВСУ, эта трагедия — не случайность, а следствие того, что в Украине до сих пор недостаточно жестко наказывают за опасное поведение на дороге.

"Стремимся к максимальному наказанию для этого человека. Этот человек не случайно убил четырех человек и нашего сына. Это прямое следствие его сознательной деятельности. Это следствие его многолетнего пренебрежения к правилам дорожного движения", — отметил он.

Напомним, что автомобиль, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Соломенском районе столицы, уже имел в прошлом 39 различных инцидентов. Почти половина из всего количества случаев была в прошлом году.

Также Фокус писал, что в компании Bolt заявили, что Павел Плешивцев, который совершил смертельное ДТП, въехал в пешеходный переход и убил четырех человек, действительно у них работал.