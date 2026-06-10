Смертельное ДТП в Киеве: в Bolt отреагировали на трагедию и сказали, что изменят в сервисе такси

В компании признали, что Павел Плешивцев, который совершил смертельное ДТП, въехал в пешеходный переход и убил четырех человек, действительно у них работал. Но они теперь банят навсегда тех водителей на которых было минимум две жалобы на превышение скорости или опасную манеру вождения.

Bolt опубликовал два поста в Threads. Ведь выяснилось, что 41-летняя пассажирка, которая была в Mercedes и получила переломы в аварии, просила его сбавить скорость, а потом вообще остановить авто, но Плешивцев эти требования проигнорировал. Фокус собрал все, что известно.

Bolt отреагировал на аварию с их водителем Фото: Скриншот

Киевская городская прокуратура в комментарии "Украинской правде" во время судебного заседания по избранию меры пресечения сообщила, что именно пассажирка является одной из трех пострадавших в ДТП. Она получила переломы, находится в больнице и общается со следствием.

Женщина вызвала такси через приложение. Правоохранителям она рассказала, что водитель был приветливым, но начал очень быстро ехать и менять полосы. Пассажирке стало страшно, она сделала водителю замечание, но он не отреагировал. Она попросила остановить авто, но он проигнорировал и эту просьбу. Скоро машина влетела в пешеходный переход.

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В Bolt выразили искренние соболезнования семьям и близким погибших: "Наша команда потрясена этой трагедией так же, как и общество".

В компании заявили, что аккаунт водителя был навсегда заблокирован сразу после того, как стали известны первые обстоятельства ДТП и сейчас они всесторонне сотрудничают с правоохранительными органами по этому делу и поддерживают контакт с пострадавшей пассажиркой.

Авария в Киеве — в Bolt пересмотрели внутренние процедуры реагирования

Теперь в службе такси навсегда ограничили доступ к платформе для тех водителей, в отношении которых поступили как минимум две жалобы на превышение скорости или опасную манеру вождения.

Такие обращения теперь рассматриваются в первоочередном порядке и сейчас команда работает над расширением функционала приложения для усиления контроля за соблюдением ПДД.

Генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик ранее сообщил, что компания просит пассажиров сообщать через приложение или службу поддержки о превышении скорости, нарушении ПДД или другом опасном поведении водителя во время поездки.

Но пока платформы райдхейлинга (услуга вызова водителя с автомобилем через специальный мобильный за отношение — ред.) не имеют автоматического доступа к государственным базам данных по штрафам и нарушениям правил дорожного движения, что затрудняет получение информации о водителях, которые зарегистрированы на платформе.

"У платформ нет автоматического доступа к государственным базам данных о нарушениях ПДД и штрафов водителей из-за отсутствия соответствующей технической интеграции", — пояснил он.

В компании напомнили, что уже более двух лет ведут диалог с государственными органами по созданию механизма, который позволит платформам получать актуальную информацию о водителях.

Смертельное ДТП в Киеве — в соцсетях возмущены, что водитель-нарушитель работал в "такси"

В соцсетях возмутились тем фактом, что Павел Плешивцев, хоть и был неоднократным участником ДТП, но смог устроиться на работу в сервис такси.

"Почему таксистами у вас работают люди с 39 штрафами за превышение скорости? Как происходит проверка этих людей? Пока не буду пользоваться услугами Bolt", — написала пользовательница di.syrotkina.

"Это как теперь из-за вас вызывать такси, если таких маньяков допускают к работе в такси? Это вообще правда о том что это действительно так было?" — написал пользователь vo1tko.roman.

"Теперь я буду бояться уже и такси вызывать. Потому что там часто какие-то недоумки: то под кайфом, то пьяные", — написала пользовательница marychka_mary.

"Интересно, когда его принимали на работу в такси, проверяли ли на адекватность", — написала пользовательница nikolaeva2976.

В то же время другая часть обратила внимание на ту же проблему, что и генеральный менеджер компании: сервисы такси не имеют возможности проверять таких водителей из-за закрытости реестров.

"Интересно, а как "Болт" должен знать, сколько нарушений ПДД у водителя? Это разве общеизвестная информация?" — написал пользователь gavole.

"Интересная идея, какие еще полномочия стоит переложить из полиции на частную компанию?" — написал пользователь adriandecita.

"Как "Болт" должен знать, у кого какие нарушения?" — написал пользователь petroberit.

Но многие из пользователей отметили, что именно в Bolt проще всего устроиться водителям, даже у которых очень малый стаж вождения: "Общалась с водителями, которые зарегистрированы в различных этих сервисах. Так вот, больше людей идут именно в "Болт", потому что там регистрируешься и едешь, меньше всяких проверок среди всех сервисов. Труднее всего водителям было в "Убере", потому что там много проверок. А в "Болте" даже бывают водители, которые пару месяцев как получить водительское удостоверение", — написала пользовательница some_oooooooone.

Некоторые напомнил, что сервисы подобные Bolt не являются службами такси, а лишь агрегаторами, которые предоставляют услуги. А значит требовать от них совершенных проверок водителей — невозможно.

"Что в "Убере", что в "Болте", что в "Уклоне" никто никаких водителей не проверяет. Для регистрации водителем нужны только права, техпаспорт и фото автомобиля. Все! Если бы эти сервисы проверяли всех водителей и отсеивали большую часть из них, то цены на такси были бы раза в 2-3 выше, чем текущие", — написал пользователь sollius_ss.

А пользовательница marinakub напомнила, что сама компания Bolt не называет себя "службой такси", а лишь платформой, сотрудничающей с партнерами — водителями: "Они к такси отношения не имеют. Поэтому правила для такси на них не действуют".

В Нацполиции тоже отреагировали на ДТП. Заместитель главы патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил неэффективность нынешних штрафов против таких опасных водителей и подчеркнул необходимость в механизмах реагирования на систематическое пренебрежение правилами дорожного движения.

Напомним, 8 июня Шевченковский районный суд арестовал на 60 суток 49-летнего Павла Плешивцева, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Киеве, в результате которого погибли 4 человека.

Фокус писал, что после аварии стало известно, что за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений правил дорожного движения, большинство из которых касались превышения скорости. В течение 2025 года водитель 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В марте произошло ДТП без пострадавших.