Виновник смертельного ДТП в Киеве подрабатывал в такси: в Mercedes-Benz была пассажирка

Шевченковский райсуд избрал меру пресечения водителю Павлу Плешивцеву, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Киеве. Ему назначили содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Но на суде выяснилось, что в машине он был не один.

Адвокат подозреваемого Евгений Мельниченко отметил во время трансляции "Суспільного" после суда, что неизвестная женщина является свидетелем стороны обвинения и только эта сторона может о ней рассказать.

Также он отметил, что его клиент не рад, что остался живым. По словам стороны защиты, они готовы сотрудничать со следствием и не будут подавать апелляцию.

Сам водитель заявил, что чувствует себя виновным в совершении ДТП, но и он и его адвокат отметили, что он не помнит момент аварии.

Прокурор Антон Ефимов подтвердил, что в машине на момент аварии находилась пассажирка, ведь Павел Плешивцев подрабатывал в такси: сторона защиты подтвердила это.

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Женщина находилась в авто Mercedes-Benz, она рассказала следствию "последовательно и логично" все обстоятельства ДТП, которые предшествовали аварии и привели к ней.

Вероятно, Плешивцев был устроен в службе такси официально. Сейчас это проверяют.

Павел Плешивцев в зале суда Фото: Суспільне

Он отметил, что сейчас главной версией следствия является нарушение водителем правил дорожного движения и превышение скорости. Версия, что у Mercedes-Benz были технические проблемы, не подтверждается.

"Никаких обстоятельств, которые могли бы хоть как-то оправдывать, или смягчать наказание подозреваемому не установлено", — отметил прокурор.

Напомним, Шевченковский районный суд избрал меру пресечения водителю Павлу Плешивцеву, подозреваемому в смертельном ДТП в Киеве — содержание под стражей в СИЗО на 60 суток без права залога.

Фокус писал, что после аварии стало известно, что за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений правил дорожного движения, большинство из которых касались превышения скорости. В течение 2025 года водитель 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В марте произошло ДТП без пострадавших.