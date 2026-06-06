Авто участника смертельного ДТП в Киеве 39 раз попадало в поле зрения полиции: что известно

Автомобиль, который попал в дорожно-транспортное происшествие в Соломенском районе столицы, уже имел в прошлом 39 различных инцидентов. Почти половина из всего количества случаев была в прошлом году.

За автомобилем Mercedes-Benz C300, который в пятницу, 5 июня, стал участником смертельного ДТП на Караваевых дачах в Киеве, уже зафиксировано 39 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, большая часть остановок водителя правоохранителями касалась как раз превышения скорости и 18 из них произошло в течение 2025 года. В этом году, в марте, уже была зафиксирована авария без травмированных.

Нарушитель ПДД в автомобиле Фото: из открытых источников

Правоохранитель отметил, что во многих странах мира действуют механизмы, которые позволяют реагировать как раз на систематическое опасное поведение водителя, а человек, который демонстрирует потенциальную опасность для других участников дорожного движения, должен доказывать свое право быть водителем.

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Автомобиль после аварии

"Учитывая вчерашнюю трагедию и многие другие ДТП, которые были и еще будут, нашей стране тоже нужен такой механизм", — подчеркнул Алексей Билошицкий.

Смертельное ДТП на Кардачах

Днем 5 июня автомобиль на скорости съехал с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход на Чоколовском бульваре. В результате ДТП погибли четыре человека.

В прокуратуре сообщили, что водитель, который не справился с управлением, ранее неоднократно штрафовали за превышение скорости.

За рулем автомобиля находился Павел Плешивцев, 1976 года рождения. Он является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное" на Херсонщине.

Во время ДТП погибли сотрудники Соломенского управления полиции Киева старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко. Также жертвами автокатастрофы стали 47-летняя женщина и 12-летний мальчик, а двое мужчин и женщина сейчас находятся в больнице.

Правоохранители задержали водителя в процессуальном порядке.