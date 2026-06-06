Смертельная авария на Чоколовском бульваре: водителя Mercedes задержали

В Киеве правоохранители задержали 49-летнего водителя Mercedes, который накануне на большой скорости въехал в подземный переход на Чоколовском бульваре, где находились люди. В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и травмированные.

Сейчас водитель, который, по данным правоохранителей, накануне совершил смертельное ДТП на Чоколовском бульваре, находится под конвоем, сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram 6 июня.

"В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице", — отметили в полиции.

Правоохранители задержали водителя в процессуальном порядке. Следователи главного управления полиции Киева начали уголовное производство. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская городская прокуратура.

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Производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если такие действия повлекли гибель нескольких людей.

"Сейчас решается вопрос о сообщении водителю о подозрении", — отметили в полиции.

Напомним, что в смертельном ДТП в Соломенском районе Киева погибли двое полицейских — Дмитрий Бондарчук и Денис Будченко. Оба работали в Соломенском управлении полиции и были при исполнении служебных обязанностей.

Ранее мы также информировали, что СМИ установили имя водителя Mercedes, который въехал в подземный переход в Киеве. За рулем находился Павел Плешивцев, 1976 года рождения, руководитель церкви баптистов из Херсона. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости, а также он был участником четырех ДТП.