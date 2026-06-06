Смертельна аварія на Чоколівському бульварі: водія Mercedes затримали

У Києві правоохоронці затримали 49-річного водія Mercedes, який напередодні на великій швидкості в’їхав у підземний перехід на Чоколівському бульварі, де перебували люди. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди є загиблі та травмовані.

Наразі водій, який, за даними правоохоронців, напередодні скоїв смертельну ДТП на Чоколівському бульварі, перебуває під конвоєм, повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram 6 червня.

"Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні", — зазначили у поліції.

Правоохоронці затримали водія у процесуальному порядку. Слідчі головного управління поліції Києва розпочали кримінальне провадження. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська міська прокуратура.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо такі дії спричинили загибель кількох людей.

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"Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру", — наголосили у поліції.

Нагадаємо, що у смертельній ДТП у Солом’янському районі Києва загинули двоє поліцейських – Дмитро Бондарчук і Денис Будченко. Обоє працювали в Солом’янському управлінні поліції та були при виконанні службових обов’язків.

Раніше ми також інформували, що ЗМІ встановили ім’я водія Mercedes, який в’їхав у підземний перехід у Києві. За кермом перебував Павло Плешивцев, 1976 року народження, керівник церкви баптистів з Херсону. Його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, а також він був учасником чотирьох ДТП.