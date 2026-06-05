Керівник церкви баптистів з Херсону: що відомо про водія Mercedes, який збив чотирьох людей у Києві

Смертельна ДТП сталась у Києві 5 червня. 49-річний водій не впорався із керуванням і його авто на великій швидкості пробило огорожу і влетіло у підземний пішохідний перехід, де перебували люди. Четверо – загинули, ще троє отримали травми.

За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У каналі Офісу Генерального прокурора повідомили, що досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Тим часом журналісти OBOZ.UA з'ясували ім'я водія, який здійснив смертельну аварію в районі Караваєвих дач.

За інформацією обізнаного з деталями аварії джерела, за кермом Mercedes перебував Плешивцев Павло Валерійович, 1976 року народження. Він народився у Херсоні, а зареєстрований у селі Підстепне Херсонського району Херсонської області.

Павло Плешивцев є керівником релігійної громади Фото: OBOZ.UA

Чоловік є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне". Організація зареєстрована в Херсонській області.

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Водія неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Крім того, він був учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися у 2026 році.

ДТП із загиблими у Києві – що відомо

Попередньо встановлено, що ДТП сталась близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Костянтина Ушинського.

Автомобіль на великій швидкості з'їхав у підземний пішохідний перехід, протаранивши огорожу. Цей момент зафіксувала камера спостереження. На місці загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Згодом стало відомо, що загинули двоє поліцейських, які знаходились при виконанні службових обов'язків.

Ще троє людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Водія з понівеченого автомобіля деблокували рятувальники, адже його затисло конструкціями машини. Наразі він перебуває в реанімації, біля палати чергують правоохоронці.

Очевидці розповили, що почули звук, схожий на вибух, поспішили на допомогу, але побачили, що люди вже загинули. Вони викликали поліцію та рятувальників.

Слідчі встановлюють усі обставини та причини аварії. Розслідування триває.

Нагадаємо, Фокус писав про ДТП, яка сталась у Солом'янському районі столиці.

Раніше TikTok-блогерка під ніком Vikunciy загинула внаслідок смертельної ДТП, що сталася на трасі Київ–Одеса. Разом із нею в автомобілі перебувала її помічниця — обидві жінки загинули на місці події.