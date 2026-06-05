Руководитель церкви баптистов из Херсона: что известно о водителе Mercedes, который сбил четырех человек в Киеве

Смертельное ДТП произошло в Киеве 5 июня. 49-летний водитель не справился с управлением и его авто на большой скорости пробило ограждение и влетело в подземный пешеходный переход, где находились люди. Четверо — погибли, еще трое получили травмы.

По факту ДТП правоохранители начали уголовное производство. В канале Офиса Генерального прокурора сообщили, что досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Тем временем журналисты OBOZ.UA выяснили имя водителя, который совершил смертельную аварию в районе Караваевых дач.

По информации знакомого с деталями аварии источника, за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а зарегистрирован в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области.

Павел Плешивцев является руководителем религиозной общины Фото: OBOZ.UA

Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована в Херсонской области.

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Водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Кроме того, он был участником четырех дорожно-транспортных происшествий, два из которых произошли в 2026 году.

ДТП с погибшими в Киеве — что известно

Предварительно установлено, что ДТП произошло около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Константина Ушинского.

Автомобиль на большой скорости съехал в подземный пешеходный переход, протаранив ограждение. Этот момент зафиксировала камера наблюдения. На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний парень. Впоследствии стало известно, что погибли двое полицейских, которые находились при исполнении служебных обязанностей.

Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Водителя из искореженного автомобиля деблокировали спасатели, ведь его зажало конструкциями машины. Сейчас он находится в реанимации, возле палаты дежурят правоохранители.

Очевидцы рассказали, что услышали звук, похожий на взрыв, поспешили на помощь, но увидели, что люди уже погибли. Они вызвали полицию и спасателей.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Расследование продолжается.

Напомним, Фокус писал о ДТП, которое произошло в Соломенском районе столицы.

Ранее TikTok-блогер под ником Vikunciy погибла в результате смертельного ДТП, произошедшего на трассе Киев-Одесса. Вместе с ней в автомобиле находилась ее помощница — обе женщины погибли на месте происшествия.