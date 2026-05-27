Известная украинская блогерша погибла в ДТП: ее авто врезалось в бетонную стелу (фото)

TikTok-блогер под ником Vikunciy погибла в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Киев-Одесса. Вместе с ней в автомобиле находилась ее помощница — обе женщины погибли на месте происшествия.

Как сообщает украинский Telegram-канал "INSTAMANІЯ", авария произошла с участием автомобиля Porsche Cayenne, который двигался по автодороге М-05 "Киев — Одесса". По предварительным данным, автомобиль по неустановленным причинам выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. После столкновения транспортное средство загорелось, и в конце концов полностью сгорело. В салоне спасатели обнаружили тела двух погибших.

В Telegram-канале "Киев ИНФО" также добавили, что перед поездкой блогер публиковала сториз, в которых упоминала о возможных проблемах с колесом автомобиля.

TikTok-блогерша под ником Vikunciy погибла в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия

В то же время в полиции Кировоградской области отметили, что ДТП произошло 27 мая около 14:19 на территории Голованевского района. По предварительной информации, водитель Porsche Cayenne, двигаясь в направлении Одессы, не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы дороги и столкнулся с бетонной конструкцией. После удара авто загорелось и было полностью уничтожено огнем. После ликвидации пожара в салоне обнаружили тела водителя и пассажира.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

TikTok-блогерша под ником Vikunciy погибла в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия

Также известно, что последнее видео в TikTok блогерша опубликовала за день до гибели. В комментариях под ее публикациями пользователи выражают соболезнования и обсуждают трагическую новость.

В частности, под ее последним видео пишут:

"Никогда раньше не видела эту девушку, но очень грустно стало, когда увидела новость. Невероятно жаль".

"Скажите, что это фейк..."

"Господи, как жаль... такая молодая и красивая... мягких облаков"

"Боже, какой ужас... я не верю"

"Я не могу в это поверить. Викуля..."

Комментарии под последним видео TikTok-блогера Vikunciy

