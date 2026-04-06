Звезда сериала "Беверли-Хиллз" вместе с детьми попала в ДТП (фото)

Американскую актрису Тори Спеллинг, ее детей и нескольких других пассажиров доставили в больницу после того, как водитель, который превышал скорость, врезался в них.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что следователи были направлены на место аварии в Темекуле, Калифорния, и они обнаружили два автомобиля с повреждениями от столкновения. Об аварии написало издание TMZ.

Тори Спеллинг попала в ДТП

По предварительным данным, всех пассажиров осмотрели на месте происшествия, но арестов не было. ДТП сейчас расследуется.

Очевидцы сняли видео Тори на месте происшествия, которая активно разговаривает с офицером. Она не сердита, говорят свидетели, а скорее разъярена от адреналина.

Источники сообщают изданию, что Спеллинг везла 7 детей — 4 своих, 3 друзей ее детей — когда их сбил водитель, который якобы превышал скорость и проехал на красный свет. Другой автомобиль был сильно поврежден, тогда как машина Тори получила гораздо меньшие повреждения.

Авто после ДТП Фото: tmz

Что с актрисой и детьми

Актриса и 7 детей были доставлены в больницу в трех отдельных машинах скорой помощи, где им оказали медицинскую помощь от травм, включая порезы, синяки, ушибы и сотрясения мозга.

Сейчас все чувствуют себя хорошо.

Это не первое ДТП Спеллинг. В 2011 году она попала в серьезную аварию, врезавшись в стену, избегая папарацци.

