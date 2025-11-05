После 18 лет: актриса "Района Беверли-Хиллз" окончательно развелась с мужем и нашла нового

Американская актриса Тори Спеллинг готовится официально стать свободной женщиной. Звезда сообщила суду, что она и ее бывший муж Дин МакДермотт достигли соглашения о разводе.

В новых судебных документах указано, что стороны подписали письменное соглашение, которое регулирует все вопросы, связанные с разделом имущества и финансовой поддержкой. Детали договоренностей не разглашаются — остается лишь, чтобы судья утвердил документ, сообщает TMZ.

Напомним, Тори подала на развод в марте 2024 года, после того как супруги официально разошлись в июне 2023-го. В заявлении она сослалась на "непримиримые разногласия".

Актриса также подала запрос на получение алиментов и отметила, что не желает, чтобы суд назначал выплаты в пользу Дина. Что касается детей — пара воспитывает пятерых несовершеннолетних, и Тори просит физическую опеку, но готова к совместной юридической.

Відео дня

Между тем, Дин МакДермотт уже начал новые отношения — его избранницей стала Лили Кало, с которой он публично появился в Instagram в мае 2024 года. Несмотря на развод, экс-супруги поддерживают дружеские отношения и даже вместе посещают семейные мероприятия.

Сама же Тори Спеллинг не отстает: в апреле она вышла на красную дорожку вместе с Райаном Крамером во время премьерного показа документального сериала The Carters, подтвердив свои новые романтические отношения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, бывшая Дмитрия Ступки призналась, почему она развелась с актером.