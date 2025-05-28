Бывшая жена Хью Джекмана впервые публично высказалась о его предательстве

69-летняя австралийская актриса Деборра-Ли Фернесс, которая официально развелась с коллегой по цеху Хью Джекманом после 27 лет брака, нарушила молчание и рассказала, как справилась с предательством бывшего мужа.

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Об этом пишет Daily Mail.

"Мое сердце и сострадание всем, кто прошел через травмирующий путь предательства", – сказала она, добавив, что их разрыв стал "раной, которая ранит глубоко". При этом Деборра-Ли не теряет оптимизма.

"Я верю в высшую силу и в то, что Бог/вселенная, что бы вы ни считали своим руководством, всегда работает для нас. Эта вера помогла мне пережить распад почти тридцатилетнего брака", – добавила актриса.

По словам продюсера и филантропа, этот процесс помог ей, поскольку она "приобрела много знаний и мудрости".

"Даже когда мы сталкиваемся с очевидными невзгодами, это ведет нас к нашему величайшему благу, нашей истинной цели. Это может быть больно, но в долгосрочной перспективе возвращение к себе и жизнь в рамках собственной целостности, ценностей и границ – это освобождение и свобода" – подчеркнула Фернесс.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс были в браке 27 лет Фото: Getty Images

Актриса призналась, что пришла к выводу: ничего из пережитого не является личным.

"Мы все находимся на своем индивидуальном пути, и я верю, что отношения в нашей жизни не случайны. Мы тянемся к людям, мы приглашаем их, чтобы извлечь уроки и распознать и исцелить сломанные части себя… Я остаюсь благодарной", — заключила она.

О своем расставании Джекман и Фернесс объявили в сентябре 2023 года, что стало шоком для их поклонников.

"Мы были благословлены тем, что разделили почти 3 десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь сейчас меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить наш индивидуальный рост", – говорилось в их заявлении для СМИ.

Позже выяснилось, что у актера появилась новая любовь, роман с которой он долго скрывал. Разлучницей стала актриса Саттон Фостер. Вместе их заметили в январе 2025 года на свидании в Санта-Монике.

Хью Джекман и Саттон Фостер Фото: Getty Images

50-летняя Фостер подала на развод в октябре 2024 года с мужем Тедом Гриффином после 10 лет брака.

В июне на церемонии вручения премии Drama Desk Awards 2024, Саттон назвала Джекмана "одним из величайших парней, невероятным партнером". Во время совместного появления на Late Night With Seth Meyers для продвижения Music Man в мае 2022 года актриса сказала: "Шоу такое радостное, и я получаю удовольствие от игры с этим парнем".

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