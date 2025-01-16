На кону 250 млн долларов: развод Хью Джекмана может стать скандальным

За почти 30 лет брака с Деборрой-Ли Фернесс Хью стал звездой А-списка. Впрочем, они не заключали добрачный договор, потому что верили, что любовь "навсегда".

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Австралийский актер Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс до сих пор не развелись официально, а процесс может стать скандальным и затяжным. Об этом пишет Daily Mail.

Инсайдеры утверждают, что развод пары может стать "беспорядочным", поскольку они пытаются разделить свое состояние в 250 миллионов долларов.

69-летняя Фернесс и 56-летний Джекман в сентябре 2023 года объявили о расторжении своего брака, признавшись поклонникам, что они "изменились" и в результате решили "развестись, чтобы продолжить их индивидуальный рост".

Деборра-Ли Фернесс и Хью Джекман Фото: Getty Images

Они хотели подать на развод до Рождества, но актерам помешали праздники и вторая роль Джекмана в мюзикле "Продавец музыки" вместе с его новой девушкой Саттон Фостер.

Сейчас Хью и Деборра планируют подать на развод "в течение следующих нескольких недель".

"Одна из главных причин, почему они еще не подали заявление, заключается в том, что они никогда не заключали брачных договоров", — сказал инсайдер.

"Когда они поженились, они думали, что это будет навсегда. Кто нет? В то время ни один из них не ожидал, что карьера Хью станет настолько грандиозной, как сейчас. Поскольку добрачного договора не было, и он заработал состояние во время их брака, этот развод не будет бесследным. Это может даже стать беспорядочным, поскольку ставки высоки", — добавил источник.

Хью Джекман и Саттон Фостер Фото: Getty Images

Деборра и ее бывший возлюбленный хотят "сделать это как можно проще", но "это не так просто".

Пара познакомилась еще в 1995 году в австралийском телешоу "Корелли".

Фернесс и Джекман поженились в Мельбурне, Австралия, в апреле 1996 года, прежде чем усыновить своего сына Оскара, которому сейчас 24 года, в 2000 году. Впоследствии они усыновили дочь Аву, 19 лет.

Напомним, Хью Джекман подтвердил роман с Саттон Фостер.

Также Фокус писал о редком появлении дочери Хью Джекмана.