На кону 250 млн доларів: розлучення Гʼю Джекмана може стати скандальним

За майже 30 років шлюбу з Деборрою-Лі Фернесс Гʼю став зіркою А-списку. Втім, вони не укладали передшлюбний договір, бо вірили, що кохання "назавжди".

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Австралійський актор Гʼю Джекман та Деборра-Лі Фернесс досі не розлучилися офіційно, а процес може стати скандальним та затяжним. Про це пише Daily Mail.

Інсайдери стверджують, що розлучення пари може стати "безладним", оскільки вони намагаються розділити свій статок у 250 мільйонів доларів.

69-річна Фернесс і 56-річний Джекман у вересні 2023 року оголосили про розірвання свого шлюбу, зізнавшись шанувальникам, що вони "змінилися" і в результаті вирішили "розлучитися, щоб продовжити їхнє індивідуальне зростання".

Деборра-Лі Фернесс та Гʼю Джекман Фото: Getty Images

Вони хотіли подати на розлучення до Різдва, але акторам завадили свята та друга роль Джекмана в мюзиклі "Продавець музики" разом із його новою дівчиною Саттон Фостер.

Наразі Гʼю і Деборра планують подати на розлучення "протягом наступних кількох тижнів".

"Одна з головних причин, чому вони ще не подали заяву, полягає в тому, що вони ніколи не укладали шлюбних договорів", — сказав інсайдер.

"Коли вони одружилися, вони думали, що це буде назавжди. Хто ні? У той час жоден із них не очікував, що кар’єра Г’ю стане настільки грандіозною, як зараз. Оскільки передшлюбного договору не було, і він заробив статок під час їхнього шлюбу, це розлучення не буде безслідним. Це може навіть стати безладним, оскільки ставки високі", — додало джерело.

Гʼю Джекман та Саттон Фостер Фото: Getty Images

Деборра та її колишній коханий хочуть "зробити це якомога простіше", але "це не так просто".

Пара познайомилася ще в 1995 році в австралійському телешоу "Кореллі".

Фернесс та Джекман одружилися в Мельбурні, Австралія, у квітні 1996 року, перш ніж усиновити свого сина Оскара, якому наразі 24 роки, у 2000 році. Згодом вони усиновили доньку Аву, 19 років.

Нагадаємо, Гʼю Джекман підтвердив роман із Саттон Фостер.

Також Фокус писав про рідкісну появу доньки Гʼю Джекмана.