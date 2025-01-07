Гʼю Джекман підтвердив новий роман після розлучення (фото)

Восени 2023 Гʼю розірвав майже 30-річний союз з Деборрою-Лі Фернесс. Після цього зірку "Росомахи" запідозрили в романі з відомою акторкою.

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56-річний австралійський актор Г'ю Джекман і 49-річна акторка Саттон Фостер підтвердили свої стосунки, коли їх помітили на побаченні. Про це пише People.

Закохані трималися за руки та посміхалися, коли вони проводили ніч у місті Санта-Моніка, штат Каліфорнія.

Зірка "Росомахи" був у темно-сірій куртці на блискавці, яку він одягав поверх тонкого сірого светра та пари штанів із темно-коричневими кросівками.

Тим часом супутниця Гʼю зʼявилася в довгому двобортному кашеміровому пальті верблюжого відтінку. Під ним зірка Ьродвею носила темно-зелену сукню. Саттон завершила свій образ парою класичних чорних човників.

Гʼю Джекман та Саттон Фостер

Коли Г’ю Джекман та його кохана йшли тротуаром, вони міцно зчепили руки й періодично поверталися, щоб дивитися одне одному в очі.

Про нові стосунки актора стало відомо після того, як у вересні 2023 року Г’ю та його дружина Деборра-Лі Фернесс оголосили про розлучення після 27 років шлюбу.

Гʼю Джекман та Деборра-Лі Фернесс Фото: Getty Images

Офіційно новин про свій роман Джекман досі не коментував. Втім, уже восени 2024 Саттон Фостер подала на розлучення зі своїм чоловіком, чим ще більше підігріла чутки про їхні стосунки.

Акторка зіграла головну роль у мюзиклі "Продавець музики" разом із Гʼю Джекманом. Джерела говорили, що між 49-річною Фостер і 56-річним Джекманом спалахнув роман: "Вони на 100 відсотків разом, кохають одне одного і хочуть провести залишок свого життя разом".

Нагадаємо, колишня дружина Гʼю Джекмана вийшла у світ з відомим чоловіком.

Також Фокус писав про реакцію Деборри-Лі Фернесс на зради Джекмана.