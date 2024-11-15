Ексдружина Гʼю Джекмана болісно сприйняла його зради, — ЗМІ

Про розлучення пари стало відомо восени 2023 року. Вони були одружені 27 років.

Австралійська акторка Деборра-Лі Фернесс знала про зради Гʼю Джекмана, проте публічно коментувати їх не збирається. Про це пише Daily Mail.

Напередодні колишня дружина "Росомахи" вподобала пост з інформацією про таємний роман Джекмана з акторкою бродвейських мюзиклів Саттон Фостер. Втім, це максимум, який вона публічно видасть щодо інтрижки екскоханого.

"Вона підозрювала, що Г'ю її зраджує, а він раз за разом категорично це спростовував. Ось що стало найбільш болісним", — розповіло джерело.

"Вони побудували свій шлюб на довірі. Але якщо Г'ю й не зраджував фізично, вона знає, що емоційно він робив це", — додав інсайдер.

Деборра-Лі Фернесс Фото: Getty Images

Деборра-Лі Фернесс не планує робити якісь публічні заяви щодо вчинків Джекмана.

"Її лайк простого допису — це найтонкіше, що вона могла зробити, і що матиме величезні наслідки, а довести, що це в якомусь сенсі була шпилька в його бік, неможливо. Це лишається для інтерпретації", — додало джерело.

Колишня пара була у шлюбі майже 30 років. Восени 2023 стало відомо про розлучення Гʼю та Деборри-Лі. Від їхнього союзу підростають двоє всиновлених дітей.

Деборра-Лі Фернесс та Гʼю Джекман Фото: Getty Images

Офіційно новин про свій роман Гʼю Джекман не коментував. Втім, уже цієї осені Саттон Фостер подала на розлучення зі своїм чоловіком, чим ще більше підігріла чутки про їхні стосунки.

Нагадаємо, Деборра-Лі Фернесс вийшла у світ з відомим чоловіком.

Також Фокус писав про роман Гʼю Джекмана та Саттон Фостер.