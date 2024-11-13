Закрутив роман: названа причина розлучення Гʼю Джекмана після 27 років шлюбу

Деборра-Лі Фернесс та Гʼю Джекман оголосили про розрив у 2023 році. Попри заяви пари про мирний розрив, у мережі зʼявляються нові подробиці особистого життя зірки "Людей Х".

Австралійський актор Гʼю Джекман закрутив роман під час шлюбу з Деборрою-Лі Фернесс, що і стало причиною їхнього розлучення. Про це пише Us Weekly.

Виконавець ролі Росомахи зраджував дружину з акторкою Саттон Фостер.

Джерело видання підтвердило слова блогерки Таші Ластін, яка першою заговорила про інтрижку між Гʼю та Саттон. Повідомляється, що їхні романтичні стосунки зав'язалися, коли актори разом грали у мюзиклі "Музикант" та двоє перебували у шлюбах. Заяву блогерки також прокоментувала подруга Деборри-Лі Фернесс, яка зазначила, що та має рацію.

Деборра-Лі Фернесс та Гʼю Джекман Фото: Getty Images

"Багато людей на Бродвеї знали і мовчали, тому що вони обидва такі добрі та чудові люди. Кожен поважав приватне життя. Зараз вони дійсно щасливі", — розповів інсайдер видання.

За словами джерела, колишня дружина Гʼю Джекмана дізналася про його роман останньою. Втім, Деборра-Лі Фернесс сподівалася врятувати їхній шлюб, який зрештою розпався восени 2023 року.

"Це, мабуть, була найстрашніша таємниця Бродвею, і Деборра-Лі дізналася останньою", — зазначив інсайдер.

Саме після цього, зрозумівши, що Гʼю Джекман не покидає коханку, акторка вирішила розлучитися з ним.

Саттон Фостер

Про розлучення Гʼю Джекмана та Деборри-Лі Фернесс стало відомо у 2023 році.

Вони пов'язали себе узами шлюбу 1996 року після того, як познайомилася на зйомках фільму "Корреллі" 1995 року. У 2000 році подружжя всиновило сина Оскара, а у 2005 — дівчинку Аву.

"Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю і добротою", — говорили тоді Джекман та Фернесс.

Через рік на фоні скандалу з ймовірним романом Гʼю Джекмана вже Саттон Фостер подала на розлучення зі своїм чоловіком.

Також Фокус писав про секрет давньої дружби Раяна Рейнольдса та Гʼю Джекмана.